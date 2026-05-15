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Ataque a comercio

Fue a abrir su barbería en Rawson y descubrió que le robaron de todo

El hecho ocurrió sobre la calle 8. Los ladrones entraron durante la madrugada de este viernes al local y se llevaron las máquinas y hasta las bebidas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El dueño de una barbería sufrió la visita de delincuentes en la madrugada de este viernes. El joven llegó en la mañana a abrir el local y se encontró con la entrada violentada. Adentro faltaban las máquinas y hasta las bebidas que tenía para ofrecer a sus clientes.

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El hecho delictivo fue denunciado en la mañana de este viernes 15 de mayo en un local ubicado sobre calle General Acha y calle 8, en Rawson. La víctima fue identificada por la Policía como Hernán Gaitán, de 25 años, quien relató que el lugar funciona como barbería y negocio. Según explicó, el jueves por la noche se retiró alrededor de las 22:30 y al regresar cerca de las 7 de este viernes encontró dañada la puerta de ingreso.

El barbero vive en la parte trasera de la propiedad, pero no escuchó nada. De acuerdo con fuentes policiales, los delincuentes violentaron el marco y el candado para entrar al comercio. Una vez adentro, sustrajeron seis máquinas de cortar pelo, un parlante, una balanza color gris y negra, prendas de vestir y mercadería, entre ellas bebidas. El damnificado indicó además que el lugar no cuenta con cámaras de seguridad.

En el caso intervino personal de la Comisaría 7ma y la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso la recepción de la denuncia y distintas medidas investigativas.

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