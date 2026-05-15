Choque y fuga en pleno centro terminó con un motociclista herido

Un accidente entre una moto y un auto terminó con un hombre herido y trasladado al Hospital Rawson en pleno centro de San Juan.

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El choque fue en la intersección de 25 de Mayo y Entre Ríos. Un conductor que se desplazaba en una Zanella 150cc por 25 de Mayo de oeste a este, fue embestido por un vehículo de color blanco que circulaba por Entre Ríos de sur a norte.

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Sobre la persona que guiaba el auto no hay información porque se dio a la fuga tras el accidente y ahora es intensamente buscado por la Policía, que ahora deberá analizar las cámaras de seguridad para encontrar al otro protagonista del choque.

En cuanto al motociclista, fue asistido por una ambulancia del 107 que llegó de inmediato al lugar y lo trasladó al Hospital Rawson, aunque fuentes policiales explicaron que estaba consciente y fuera de peligro.