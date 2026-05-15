viernes 15 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Choque y fuga en pleno centro terminó con un motociclista herido

Un accidente en 25 de Mayo y Entre Ríos este viernes por la mañana terminó con un hombre tendido en el pavimento. Fue trasladado al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-05-15 at 12.56.12
WhatsApp Image 2026-05-15 at 12.56.03
WhatsApp Image 2026-05-15 at 12.55.30

Un accidente entre una moto y un auto terminó con un hombre herido y trasladado al Hospital Rawson en pleno centro de San Juan.

Lee además
quien era carlos paez, el futbolista que murio tras chocar contra un arbol en jachal
Dolor en las redes

Quién era Carlos Páez, el futbolista que murió tras chocar contra un árbol en Jáchal
El cirujano en la mira Leonardo Santiago Furlotti Barassi
Tribunales

El cirujano investigado por pedir dinero para una operación fue declarado culpable por un solo delito y recibió un mes de pena

El choque fue en la intersección de 25 de Mayo y Entre Ríos. Un conductor que se desplazaba en una Zanella 150cc por 25 de Mayo de oeste a este, fue embestido por un vehículo de color blanco que circulaba por Entre Ríos de sur a norte.

WhatsApp Image 2026-05-15 at 12.56.03

Sobre la persona que guiaba el auto no hay información porque se dio a la fuga tras el accidente y ahora es intensamente buscado por la Policía, que ahora deberá analizar las cámaras de seguridad para encontrar al otro protagonista del choque.

En cuanto al motociclista, fue asistido por una ambulancia del 107 que llegó de inmediato al lugar y lo trasladó al Hospital Rawson, aunque fuentes policiales explicaron que estaba consciente y fuera de peligro.

WhatsApp Image 2026-05-15 at 12.55.30

Seguí leyendo

Intentó escapar en bicicleta tras robar un celular, pero un motociclista lo alcanzó y lo entregó a la Policía

Condenan al tercer implicado en el escaneo ilegal de iris en San Juan: es de Buenos Aires y recibió una pena efectiva

Iba junto a sus hijos menores en su camioneta con un rifle calibre 22, sin permiso

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares

Tragedia en Jáchal: Carlos Páez murió tras chocar contra un árbol

Testigos socorrieron al ciclista que falleció en Rivadavia y aseguraron que nadie lo habría atropellado

Embaucó a su patrón y a sus clientes en $401 millones, lo condenaron y se fue a su casa

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habria quedado con miles de dolares
San Juan

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Ángel Acosta Sarmiento, el ahora condenado.
La gran estafa

Embaucó a su patrón y a sus clientes en $401 millones, lo condenaron y se fue a su casa

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales
Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad
Investigación

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia
Deceso

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia

Imagen generada con  IA
Investigación

La justicia detectó dos "escapadas" más de Adorni a un all inclusive: mirá adónde fue

Te Puede Interesar

La Rioja tambien quiere una tajada de Lunahuasi, el proyecto de cobre de la minera NGEx que tiene una gran cantidad tambien de oro en el distrito Vicuña. 
Mineria

La Rioja redobla la apuesta y exige a San Juan un "área común" para la explotación minera

Por Elizabeth Pérez
Choque y fuga en pleno centro terminó con un motociclista herido
Capital

Choque y fuga en pleno centro terminó con un motociclista herido

Se viene un sábado muy frío en San Juan, con cielo nublado, lloviznas y algunas nevadas en zonas altas del Sur.
Pronóstico helado

Se viene un sábado súper invernal: ¿puede nevar en San Juan?

Quién era Carlos Páez, el futbolista que murió tras chocar contra un árbol en Jáchal
Dolor en las redes

Quién era Carlos Páez, el futbolista que murió tras chocar contra un árbol en Jáchal

La obra de la Ruta 40 Sur, entre San Juan y Mendoza, contempla la construcción de una moderna autopista. El tramo de Sarmiento está suspendido desde marzo.   
Presupuesto de Milei

Ajuste nacional en rutas: la obra de Ruta 40 Sur en San Juan pierde más de $2.000 millones