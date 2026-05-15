Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares

Una serie de denuncias penales han puesto bajo la lupa de la Justicia sanjuanina a un joven identificado como Valentino Quiroga Ruiz Massa, quien habría desplegado una compleja maniobra defraudatoria para captar importantes sumas de dinero, principalmente en moneda extranjera (dólares), bajo la promesa de inversiones y negocios vinculados a la compraventa de divisas y vehículos.

Hasta el momento, tres jóvenes formalizaron sus presentaciones ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas , con el patrocinio letrado de los doctores Joaquín Moine y Martín Andrés Codón Yudewitz. No obstante, fuentes ligadas a la investigación no descartan que en las próximas horas se sumen nuevos testimonios de otras presuntas víctimas que habrían caído en la misma red.

Un dato que no ha pasado desapercibido en los pasillos de Tribunales es el entorno familiar del denunciado. Valentino es hijo de Martín Quiroga Massa, un hombre que actualmente se encuentra en el foco de otra investigación: se lo señala como uno de los presuntos autores intelectuales de la brutal golpiza que sufrió el empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio.

El modus operandi: confianza y apariencia

De acuerdo a las denuncias a las que tuvo acceso este medio, Quiroga Ruiz Massa se habría valido de un trato personal frecuente y de una sólida relación de confianza con sus víctimas. El joven se habría presentado como una persona vinculada a diversos emprendimientos, mencionando firmas como "ROVAL Automotores" y presuntos negocios gastronómicos, lo que generaba una apariencia de éxito y habitualidad en el manejo de grandes sumas de dinero.

La maniobra habría consistido en atraer a los damnificados hacia operaciones de "circulación" de moneda extranjera y supuestas compras de vehículos bajo condiciones ventajosas. Sin embargo, una vez entregado el dinero -en algunos casos mediante transferencias y en otros en efectivo (dólares)-, el denunciado habría comenzado con una cadena de excusas, promesas de pago incumplidas y, finalmente, la interrupción de la comunicación.

Uno de los jóvenes habría sido defraudado tras entablar contacto con el denunciado en círculos sociales comunes, vinculando la entrega de fondos a supuestas operaciones financieras y del rubro automotor. En la otra denuncia hace hincapié en la apariencia de experiencia que Quiroga Ruiz Massa ostentaba en el mercado de divisas, lo que habría motivado el desplazamiento patrimonial bajo engaño. Y el tercero, refiere una situación similar, donde la confianza previa fue la llave para que el presunto estafador obtuviera el capital que nunca habría sido devuelto.

Los denunciantes han solicitado a la fiscalía una serie de medidas probatorias urgentes, entre ellas, el secuestro y peritaje de teléfonos celulares para preservar la cadena de custodia de los mensajes y audios de WhatsApp donde constarían las promesas de devolución. También se habría pedido informes a la ARCA/AFIP para constatar la verdadera situación fiscal y económica del denunciado, y al Registro de la Propiedad Automotor para verificar la titularidad de los vehículos que habrían sido ofrecidos en las supuestas transacciones.

Por estas horas, la Justicia busca determinar la magnitud total del perjuicio económico, el cual, según estimaciones preliminares basadas en las tres denuncias, alcanzaría varios miles de dólares.