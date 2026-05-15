Acusan a un hombre de violar a su hijastra y embarazarla: la menor tuvo al bebé y lo entregó en adopción

En un hombre fue detenido en Buenos Aires por la presunta violación y embarazo de su hijastra sanjuanina. La chica fue abusada a los 15 años y en estos últimos meses fue mamá, pero entregó al bebé en adopción. Ahora realizaran una prueba de ADN, mientras tanto el sujeto permanecerá en libertad.

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La causa tiene como único imputado a un trabajador rural de la ciudad bonaerense de General Alvear y que fue traído a San Juan a partir de la denuncia realizada en la UFI ANIVI. El defensor oficial Javier Quiroga y la auxiliar Laura Tejada plantearon la incompetencia jurisdiccional. Por el contrario, el juez de garantías Diego Sanz declaró la competencia de la Justicia local y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de 8 meses y le imputó al sospechoso el delito de abuso sexual con acceso carnal, tal cual solicitó el fiscal Roberto Mallea y el ayudante fiscal Benjamín Spatzer.

La víctima actualmente cuenta con 16 años, pero fue abusada sexualmente cuando tenía 15. El o los ultrajes se habrían producido en la casa que compartían con su madre y este hombre, cuyas iniciales son S.J.S., en Buenos Aires.

Al tiempo se supo que la adolescente estaba embaraza y más tarde ella misma contó que había sido abusada por su padrastro. Para entonces, madre e hija ya se habían venido a San Juan. La adolescente cumplió los 16 años en enero último y fue mamá con un embarazo de 32 semanas de gestación, según fuentes del caso. Luego de dar a luz, la chica decidió entregar en adopción al niño.

El único sospechoso en el abuso es el padrastro y días atrás fue detenido en Buenos Aires. Este jueves compareció en Tribunales y quedó imputado de violación, aunque permanecerá en libertad mientras avanza la investigación y será monitoreado por la Policía para que esté a disposición de la Justicia. También se dispuso que se le tome una muestra de ADN para hacer el cotejo con el perfil genético del niño. Esa prueba puede definir el futuro del acusado.