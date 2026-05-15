Testigos socorrieron al ciclista que falleció en Rivadavia y aseguraron que nadie lo habría atropellado

Durante la tarde-noche de este jueves 14 de mayo, un trágico episodio ocurrió por Avenida Ignacio de la Roza . Un hombre de 77 años, identificado como Osvaldo Enrique Guevara, perdió la vida mientras circulaba en su bicicleta, descartándose inicialmente la participación de terceros o un siniestro vial.

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El hecho se registró aproximadamente a las 19:30 horas , en el tramo comprendido entre las calles Chacabuco y Rastreador Calívar. Personal de la Comisaría 13ta arribó al lugar tras recibir el alerta sobre un hombre tendido en el asfalto.

La hipótesis de un accidente de tránsito fue rápidamente perdiendo fuerza gracias al testimonio de personas que circulaban por la zona. Una mujer entrevistada por la policía relató que otra ciudadana se encontraba asistiendo al ciclista en el suelo. Según este testimonio, la testigo presencial observó el momento exacto en que Guevara se desplomó de su rodado, cayendo sobre el pavimento sin que mediara contacto con ningún vehículo.

Las pericias preliminares refuerzan la teoría de una muerte por causas naturales. Entre las pertenencias del fallecido se hallaron muchas pastillas para la diabetes, hipertensión, entre otras.

El médico legista examinó el cadáver en el lugar y dejó constancia de que el hombre solo presentaba lesiones leves, propias de la caída, las cuales "no resultarían idóneas para ocasionar la muerte".

Por orden de la Oficina Judicial Penal, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, que determinará con exactitud si el deceso se produjo por un infarto masivo, tal como sospechan los intervinientes.

En el caso trabajaron los fiscales Roberto Ginsberg, Nicolás Schiattino y Agostina Pérez, quienes supervisaron las tareas de levantamiento de pruebas en el lugar del hecho.