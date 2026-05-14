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Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

Por esta agresión, la mujer fue condenada a un año de prisión. La misma le provocó heridas graves al damnificado, ya que lo golpeó en zonas vitales y podrían haberle provocado la muerte, según el resultado del médico legista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.

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Un violento episodio vecinal ocurrido en las inmediaciones del Barrio 19 de Noviembre, en Chimbas, terminó con una mujer condenada por la justicia sanjuanina luego de intervenir de manera brutal en una gresca para defender a su hijo.

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El hecho se remonta a la mañana del 8 de julio de 2025. Según la denuncia radicada por el damnificado, identificado como O.F.A., el incidente comenzó alrededor de las 11:00 horas cuando se cruzó en la vía pública con Cristian "Chuky" De Los Ríos. Ambos mantenían conflictos de vieja data, lo que derivó en un forcejeo.

Fue en ese instante cuando la situación escaló a niveles de extrema violencia. De una de las viviendas cercanas salió la madre de De Los Ríos, Sonia Mabel Mercado, portando un palo de madera de más de un metro de largo. Sin mediar palabra, Mercado arremetió contra O.F.A., propinándole una serie de golpes en distintas partes del cuerpo. Los impactos más severos se localizaron en el muslo y en la cabeza, provocándole cortes profundos y moretones de gravedad.

El denunciante escapó del alcance de la mujer, solicitó auxilio a los vecinos y llamó al 911. Tras ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, el informe del médico legista fue contundente: las lesiones recibidas se produjeron en zonas vitales que pusieron en riesgo real la vida del hombre, determinando una incapacidad de 35 días.

Este martes 14 de mayo de 2026, se llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. Ante la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal, la defensa de la acusada aceptó resolver la causa mediante un acuerdo de Juicio Abreviado.

La fiscalía, representada por el Ignacio Achem, junto a la ayudante fiscal Belén Sánchez, calificó el hecho como lesiones graves, atribuyendo a Mercado la autoría.

Finalmente, el magistrado interviniente homologó el acuerdo y condenó a Sonia Mabel Mercado a la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional.

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