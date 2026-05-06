Chimbas: atropelló a dos nenas bajo los efectos de la cocaína y mientras lo investigaban volvió a caer por un robo

José Agustín Balmaceda , alias “El Perrito” , parece no encontrar un límite en su historial delictivo. A solo dos meses de haber recuperado la libertad tras cumplir su cuarta condena en el Servicio Penitenciario Provincial, el joven de Chimbas volvió a ser el centro de choque que conmocionó al Barrio Los Toneles en noviembre de 2025.

Qué prontuario... Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

A principios de noviembre de 2025, Balmaceda conducía un Fiat 147 por una calle proyectada del mencionado barrio cuando, bajo los efectos de estupefacientes (cocaína), perdió el control del vehículo. El auto subió a la plaza e impactó violentamente contra dos hermanitas de 2 y 9 años que se encontraban en el lugar.

Tras el siniestro, la situación en el barrio se volvió caótica. Vecinos enfurecidos intentaron linchar al conductor, quien decidió abandonar el auto y escapar a pie. El vehículo terminó con la luneta destrozada y abolladuras; incluso intentaron prenderlo fuego y le sustrajeron la batería antes de que la policía lograra asegurar la zona.

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Horas más tarde, acorralado por la situación, "El Perrito" se entregó en la comisaría junto a su defensa. Por su parte, las víctimas fueron trasladadas de urgencia: la menor de 2 años sufrió politraumatismos, mientras que la de 9 años padeció un traumatismo encéfalo craneal (TEC). Afortunadamente, ambas fueron reportadas fuera de peligro días después.

A pesar de la gravedad del hecho y de estar imputado por lesiones culposas agravadas, Balmaceda recuperó la libertad meses después de la audiencia inicial. Sin embargo, su estadía en la calle fue breve. Mientras la UFI Delitos Especiales N°6 -liderada por el fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell- continuaba la investigación por el choque, el sujeto volvió a delinquir.

Balmaceda fue detenido por un robo, juzgado bajo el sistema de Flagrancia y sentenciado a 4 meses de prisión efectiva. El acusado ya se encuentra nuevamente en el penal. Según fuentes judiciales, su abogada María Filomena Noriega ya está al tanto de esta situación y está haciendo tratativas para arreglar su situación procesal.

El historial de "El Perrito" comenzó en 2021 con una probation, pero rápidamente escaló:

-Noviembre 2022: Condena de 4 meses condicional.

-Abril 2023: Pena efectiva de 1 año (unificada en 1 año y 4 meses).

-Mayo 2023: Nueva condena de 6 meses.

-Agosto 2024: Sentencia de 7 meses por robo tras violar la libertad condicional.