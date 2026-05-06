Suspenden la feria minera por el Zonda, pero el acto de apertura sigue en pie

La organización de la Expo Minera, en conjunto con el Gobierno de San Juan, informó la suspensión de la actividad este lunes a partir de las 16.30 horas debido a las alertas vigentes en la provincia y evacuaron el predio.

Tiempo de locos En la Expo Minera y en el centro: los videos del viento Zonda en San Juan

Obras Del pasto a mejoras en los accesos, el cambio de cara del Estadio del Bicentenario y el Velódromo para dos grandes eventos

Según el comunicado oficial, la decisión fue tomada de manera coordinada con el Comité de Emergencias (COE) y los ministerios de Salud, Infraestructura, Seguridad y Protección Civil, priorizando la seguridad tanto de expositores como de visitantes.

Desde la organización señalaron que la medida responde a las condiciones advertidas por los organismos competentes y busca prevenir cualquier tipo de inconveniente durante el desarrollo del evento.

No obstante, se aclaró que el acto de apertura previsto para las 17.30 horas, que contará con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, se realizará con normalidad.

Asimismo, se informó que la feria retomará su cronograma habitual este jueves, siempre y cuando las condiciones lo permitan. En ese sentido, indicaron que cualquier modificación será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.