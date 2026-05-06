El cielo sanjuanino volvió a ser protagonista de un registro astronómico que combina ciencia, precisión y belleza. Durante la noche del martes, el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), dependiente del CONICET, compartió en sus redes sociales una serie de impactantes imágenes del cometa C/2025 R3 PANSTARRS, captadas desde sus instalaciones ubicadas en Calingasta.

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El objeto celeste, que surca el espacio profundo, fue descubierto en 2025 por el programa de búsqueda Pan-STARRS, con base en Hawái, y pertenece a la categoría de cometas de largo período. Su paso, aunque distante, ofrece postales únicas cuando se lo logra capturar con tecnología especializada y en condiciones óptimas, como las que ofrece el cielo sanjuanino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2052117219614617916&partner=&hide_thread=false Las impactantes imágenes de un cometa, tomadas desde El Leoncito



Video gentileza: Instagram casleo.conicet pic.twitter.com/RWz90taoMA — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 6, 2026

Según detallaron desde el complejo, la imagen fue obtenida mediante el telescopio RASA, en el marco de actividades de observación, divulgación científica y astrofotografía que se desarrollan de manera habitual en el predio.

El registro estuvo a cargo del astrofotógrafo Ariel Rodríguez, con asistencia técnica de Claudia Álamo, quienes lograron retratar con notable nitidez la estela del cometa recortándose sobre el fondo oscuro del firmamento.