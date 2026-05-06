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Calingasta

Las impactantes imágenes de un cometa, tomadas desde El Leoncito

Las fotografías fueron difundidas durante la noche del último martes por el Complejo Astronómico El Leoncito (CONICET). El registro muestra al cometa C/2025 R3 PANSTARRS captado desde uno de los cielos más limpios del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
☄️ Cometa C-2025 R3 PANSTARRS desde el CASLEO PANSTARRS es un cometa de largo período descubier

El cielo sanjuanino volvió a ser protagonista de un registro astronómico que combina ciencia, precisión y belleza. Durante la noche del martes, el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), dependiente del CONICET, compartió en sus redes sociales una serie de impactantes imágenes del cometa C/2025 R3 PANSTARRS, captadas desde sus instalaciones ubicadas en Calingasta.

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El objeto celeste, que surca el espacio profundo, fue descubierto en 2025 por el programa de búsqueda Pan-STARRS, con base en Hawái, y pertenece a la categoría de cometas de largo período. Su paso, aunque distante, ofrece postales únicas cuando se lo logra capturar con tecnología especializada y en condiciones óptimas, como las que ofrece el cielo sanjuanino.

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Según detallaron desde el complejo, la imagen fue obtenida mediante el telescopio RASA, en el marco de actividades de observación, divulgación científica y astrofotografía que se desarrollan de manera habitual en el predio.

El registro estuvo a cargo del astrofotógrafo Ariel Rodríguez, con asistencia técnica de Claudia Álamo, quienes lograron retratar con notable nitidez la estela del cometa recortándose sobre el fondo oscuro del firmamento.

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