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Clima de locos

En videos, así llegó el viento Zonda a Iglesia

Las ráfagas comenzaron a arribar durante la mañana de este miércoles. En la nota, las imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Las primeras ráfagas del viento Zonda se hicieron sentir durante la mañana de este miércoles en Iglesia, anticipando el fenómeno que estaba previsto para el resto de la provincia a lo largo de la jornada.

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Según informó el diario Libre de Iglesia, las zonas más afectadas se registraron en distintas localidades del departamento, especialmente en sectores como Las Flores, Rodeo, El Tambillo y Rosales, donde el viento descendió con intensidad desde la cordillera.

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En los videos que comenzaron a circular, se puede observar cómo el Zonda levanta tierra y polvo, reduciendo notablemente la visibilidad y generando un escenario típico de este fenómeno: calles semivacías, ráfagas constantes y un ambiente seco y cálido que contrasta con las temperaturas habituales de esta época.

Este ingreso temprano del viento en Iglesia coincide con las previsiones meteorológicas que anticipaban un evento significativo para este miércoles, con alerta vigente y posibilidad de intensificación hacia la tarde en otros puntos de San Juan.

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