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Edición XXXI

Una a una, las mejores piezas de la Feria Internacional de Artesanías 2026

Desde la organización del evento se entregó el Premio Adquisición. En total, 15 obras fueron destacadas por su originalidad y aporte a la riqueza cultural.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las mejores piezas de la Feria Internacional de Artesanías 2026.

Las mejores piezas de la Feria Internacional de Artesanías 2026.

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La XXXI edición de la Feria Internacional de Artesanías se consolida como uno de los encuentros más importantes del país para visibilizar el trabajo de creadores y creadoras de distintas regiones. En este marco, se entregaron los Premio Adquisición 2026 y las Menciones Especiales, destacando la calidad, diversidad y riqueza cultural de las obras presentadas.

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Al respecto, desde el Ministerio de Turismo indicaron que, "además de su valor artístico, la feria reafirma su rol estratégico como una apuesta público-privada que impulsa el Gobierno de San Juan, orientada a fortalecer la actividad artesanal y dinamizar la economía local. Este tipo de eventos no solo promueve la comercialización de productos, sino que también fomenta el turismo, la generación de empleo y la proyección de la provincia a nivel nacional e internacional".

En esta edición, el jurado integrado por Mag.D.I/Arq. Marcela Céspedes, Co Dit. Maestria Diseño de Emprendimientos Estratégicos Sostenibles, de la UNSJ; Graciela Pérez, Licenciada en Artes Visuales, de la UNSJ; Emanuel Díaz Ruiz: Director Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson; Soledad Güell Cassab, Directora del Mercado Artesanal Luisa Escudero, distinguió a ocho artesanos cuyas piezas sobresalen por su originalidad, técnica y valor artístico.

Las piezas ganadoras

  • Dario Sergio Farina (Neuquén) presentó “Atracción natural”, una obra de orfebrería realizada en plata 925, haliotis y ópalo.
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  • Guillermo Luis Bavio Gutierrez (San Juan) fue premiado por “Hachuela estilo Bowie”, elaborada en acero 5160, bronce y madera guayubira mediante técnicas de cuchillería.
  • Ricardo Máximo Sosa (Córdoba) destacó con una bandeja de roble canadiense, trabajada con gubiado a mano.

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    • Victor Nicolas Nicodella Sosa (Calamuchita, Córdoba) presentó un conjunto de anillo y aros “Racimo de calas” en plata 925.
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    • Patricia Casivar (San Martín, San Juan) fue reconocida por su pie de cama tejido en telar criollo con lana de oveja.
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    • Juan Cruz Ferreira (Santa Fe) elaboró un rebenque de 90 tientos en cuero y alpaca, utilizando tejido a lezna.
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    • Julio Atencio Reinaldo (Rivadavia, San Juan) presentó un cuenco de algarrobo negro, tallado a mano.
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    • Aldo Reyes Villegas (25 de Mayo, San Juan) fue distinguido por una cincha de cuero realizada con técnicas de talabartería.

    Estas obras pasarán a formar parte del patrimonio del Mercado Artesanal Luisa Escudero, reafirmando el valor cultural de la artesanía como expresión identitaria.

    Menciones Especiales 2026

    Además, el jurado otorgó siete menciones especiales a piezas que también reflejan excelencia técnica y creatividad: Marcelo Javier Lucero (San Luis) por un cuchillo con mango de antílope en acero al carbono; Mariela Arrascaete (Córdoba) por su collar arabesco en macramé y ágata musgo; Natalia Monges (Santa Fe) por una tabla en maderas combinadas con técnica de talaciado; Miguel Teran (Uruguay) por un mate de algarrobo y alpaca trabajado en orfebre; Gustavo Santos (Jujuy) por un conjunto de brazalete y anillo en bronce y alpaca; Roque Poblete (Iglesia, San Juan) por un poncho de lana natural; Domingo Illanes (Jáchal, San Juan) por un mortero tallado en piedra.

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    En el acto de premiación estuvieron presentes la secretaria de Cultura del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Analía Vilches, junto al jurado que realizó la elección de las piezas.

    Cabe recordar que la Feria estará abierta hasta el próximo 10 de mayo en el Costanera Predio Ferial, en Chimbas, de 16:00 a 22:00.

    Entrada general: $4.000.

    Jubilados: Gratis de lunes a jueves; viernes, sábados y domingos abonan $2.000.

    Menores: Niños de hasta 10 años ingresan sin cargo todos los días.

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