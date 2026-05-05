El fuerte descargo de Karina Palacios por un robo en su vivienda: "Me tienen harta"

La conductora de Telesol, Karina Palacios , expresó su indignación en redes sociales luego de sufrir un nuevo robo en su vivienda del barrio 22 de Abril. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, relató que ya acumula 22 hechos de inseguridad desde que reside en la zona.

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“Quería expresar hoy rabia… con esta, la del día de hoy, son 22 robos que llevo desde que vivo en este lugar ”, sostuvo visiblemente molesta en el registro.

Durante el descargo, Palacios también respondió a quienes le sugieren que podría recurrir a contactos para resolver la situación. “¿Qué contactos? ¿Qué se creen que soy?”, planteó, y aseguró que no cuenta con privilegios que le permitan evitar este tipo de episodios.

En el video, la conductora relató que en las últimas horas sufrió robos consecutivos y detalló algunos de los elementos sustraídos, como una manguera. Además, advirtió que evalúa realizar inversiones para reforzar la seguridad de su vivienda y “vivir como atrincherada”.

Finalmente, Palacios remarcó que su caso no es aislado y que la problemática alcanza a numerosos vecinos. “No soy yo, somos todos los que vivimos acá y en muchos lugares”, afirmó, al tiempo que cuestionó la situación general de seguridad.