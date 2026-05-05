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Gran Hotel Provincial: los motivos detrás de la licitación desierta y el camino hacia su reapertura

El ministro Guido Romero confirmó que las empresas interesadas no cumplieron con los requisitos formales, pero destacó que hay interés firme en elevar la categoría del servicio. Están preparando un nuevo llamado a licitación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gran Hotel Provincial, emblema turístico de San Juan.

El Gran Hotel Provincial, emblema turístico de San Juan.

El Gran Hotel Provincial, emblema turístico de San Juan.

El Gran Hotel Provincial, emblema turístico de San Juan.

"Se presentaron oferentes. Lo que pasa es que fueron dos y presentaron la documentación en forma defectuosa o incompleta, lo cual fue reconocido por ellos y claramente están interesados en que se vuelva a llamar a licitación para volverse a presentar", afirmó el ministro de Turismo de San Juan, Guido Romero, al confirmar que el proceso para concesionar el Gran Hotel Provincial deberá reiniciarse tras declararse desierto el primer llamado. La intención oficial es avanzar con una nueva licitación que permita reabrir las puertas de este gigante arquitectónico, aunque por el momento no hay una fecha estipulada para el nuevo llamado, ya que se deben cumplir los plazos administrativos tras la resolución que desestimó las ofertas previas.

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El fracaso de la primera instancia licitatoria se debió estrictamente a errores de carácter formal por parte de los dos grupos interesados, según detalló el ministro Romero en diálogo con Canal 13 San Juan. Dijo que una de las propuestas correspondía a una unión transitoria de empresas conformada por una firma local y otra de la provincia de La Rioja, donde esta última no presentó la documentación requerida. El segundo oferente consistía en una sociedad nueva integrada por una reconocida cadena nacional que, debido a su reciente formación, solo había obtenido el reconocimiento en el Registro Público de Comercio el día anterior a la apertura, lo que les impidió acompañar el CUIT y el RUPE, requisitos que el funcionario calificó como absolutamente necesarios para participar.

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Pese a estos inconvenientes técnicos, desde la cartera de Turismo se muestran optimistas respecto al interés generado en el sector privado. Romero destacó que una de las empresas involucradas gestiona hoteles de cuatro estrellas, lo cual superaría las exigencias mínimas del pliego y obligaría a elevar el nivel prestacional del edificio. Para el Gobierno sanjuanino, el objetivo primordial es que el hotel cuente con un servicio de excelencia debido a su significado histórico para la provincia. Actualmente, las autoridades esperan que transcurran los plazos procesales para impugnaciones antes de avanzar con la nueva convocatoria.

"A medida que vayan transcurriendo los plazos procesales administrativos, ya que la resolución que la declara desierta tiene un plazo para que pueda ser impugnada o recurrida, a medida que termine eso, vamos a avanzar con un nuevo llamado", afirmó el funcionario.

Y agregó: "Sea quien sea el que lo tenga que administrar y concesionar, que lo haga de la mejor manera, que preste un buen servicio, porque creo que el hotel en sí, con todo lo que significa para los sanjuaninos y las sanjuaninas, nos merecemos que ese hotel esté abierto y que tenga un muy buen presente y un muy buen futuro"

Las exigencias de la licitación fallida

El proceso que quedó trunco fue lanzado a principios de abril y buscaba otorgar la explotación comercial del edificio por un plazo de 20 años, con un presupuesto oficial estimado en 3.360.000.000 de pesos para las inversiones necesarias. Entre las reglas de juego establecidas, se exigía que el futuro concesionario garantizara una prestación mínima de tres estrellas, manteniendo siempre el nombre histórico de "Gran Hotel Provincial". El proyecto debía asegurar la operatividad de sus 101 plazas hoteleras distribuidas en sus cinco niveles y contemplar servicios esenciales como conectividad de alta calidad, áreas de recreación y habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida.

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Este esfuerzo por reactivar el hotel se produce cuando el majestuoso edificio, construido en 1966 y con una superficie de más de 7.500 metros cuadrados, permanece cerrado desde hace alrededor de un año tras la salida del Grupo América en mayo de 2025. Durante este periodo de inactividad, el Estado provincial realizó diversas mejoras en la infraestructura, incluyendo reparaciones eléctricas y de pintura, preparándolo para un nuevo operador que respete su valor patrimonial y apueste por la eficiencia energética.

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