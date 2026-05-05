martes 5 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Irá a juicio oral el gendarme que hirió gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo en 2025

Así lo resolvió el fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que el gendarme Héctor Jesús Gallo obró “de manera abusiva” y “desproporcionada”.

Por Agencia NA
image
image

El gendarme Héctor Jesús Guerrero, responsable de herir gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo durante una marcha de jubilados en marzo de 2005, deberá a ir a juicio oral en función de la resolución elevada por el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano.

Lee además
Pablo Grillo, junto a su familia.
Una buena

Pablo Grillo, el fotógrafo herido por un gendarme durante una marcha en el Congreso, dado de alta
El cabo Guerrero y Pablo Grillo
Justicia

Ratificaron el procesamiento del gendarme que le disparó a Pablo Grillo

Para el fiscal, el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero, de 30 años, debe enfrentar el juicio por los delitos de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función” en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado cometido en cinco oportunidades.

En su resolución Taiano sostuvo que el comportamiento de Guerrero “representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico”.

Grillo fue herido con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica raíz del impacto de bala el 12 de marzo de 2025, durante una protesta en defensa de los jubilados donde se generaron disturbios y se desplegó un operativo a cargo de fuerzas de seguridad.

image

La fiscalía concluyó que “tras una exhaustiva investigación, se verificó que los efectivos policiales habían actuado de manera desproporcionada e irracional”.

“Esa situación comprendió los disparos efectuados de forma antirreglamentaria por el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, que le ocasionaron lesiones al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo”.

Según se estableció a través de peritajes e informes de especialistas, Guerrero disparó seis veces “sin que existiera un contexto de agresión” y “de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) con su pistola lanza gases marca ‘FM’” desde la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís hacia los manifestantes”.

A juicio de Taiano, entre las 17:05 y las 17:25 Guerrero efectuó seis disparos que representaron “un peligro concreto para la vida e integridad física de las personas allí presentes, mientras que aquel realizado a las 17:18 hirió en la cabeza al reportero gráfico Pablo Nahuel Grillo, causándole lesiones gravísimas”.

A raíz de esas heridas Grillo estuvo varios meses internado y hoy presenta “un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas”, lo que podría derivar en “secuelas permanentes en su esfera neurológica y en una incapacidad laboral prolongada”.

La responsabilidad de Guerrero

Según recalcó la fiscalía, el gendarme contaba al momento de los hechos con “la formación y capacitación necesaria para aplicar correctamente lo establecido en el manual técnico del arma utilizada y en las normas que regulan el uso de la fuerza en el desempeño de su función”.

“No obstante, ejerció las potestades conferidas debido a su cargo de manera abusiva al efectuar disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) contra un reportero gráfico que no representaba peligro alguno, y contra manifestantes que tampoco constituían amenaza”.

Temas
Seguí leyendo

Marco Rubio: Operación Furia Épica "ha terminado, hemos alcanzado los objetivos"

Gran Hotel Provincial: los motivos detrás de la licitación desierta y el camino hacia su reapertura

Ordenan la pericia del teléfono del arquitecto que refaccionó la casa del country de Manuel Adorni

Casación rechazó el planteo de la defensa de Alberto Fernández en la causa iniciada por Fabiola Yáñez

La agenda de Karina Milei en San Juan: visita a una calera y respaldo clave al sector minero

Mails internos demostrarían que la esposa de Sturzenegger fue beneficiada con una licitación direccionada

Un abogado le puso las quejas a la Corte de Justicia por los tratos de policías y penitenciarios

Federico Achával desembarca en San Juan con doble agenda: Feria Minera y encuentro con Munisaga

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La opinión de los vallistos ante los conflictos limítrofes con La Rioja. video
Tiempo en Valle Fértil

Conflicto limítrofe con La Rioja: los vallistos, preocupados pero confían en que el reclamo no prosperará

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

Imagen ilustrativa
Robo a un funcionario

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Una semana con tiempo cambiante en San Juan. El detalle de las temperaturas, día por día.
Pronóstico

Cambia el tiempo en San Juan: anuncian viento Zonda, lluvias y días fríos, todo en esta semana

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización
Judiciales

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización

El sanjuanino condenado por el abuso de su hija. Aclaración: se cubre su rostro para proteger la identidad de la víctima.
Tribunales

Condenaron a 14 años de prisión a un sanjuanino por violar a su hija en varias ocasiones

Te Puede Interesar

El enigma de la ola de incendios en San Juan: una trama de ataques ambientales sin autores identificados video
Investigación judicial

El enigma de la ola de incendios en San Juan: una trama de ataques "ambientales" sin autores identificados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con Orrego y Elsztain presentes, reactivaron la producción de Casposo en Calingasta
Minería

Con Orrego y Elsztain presentes, reactivaron la producción de Casposo en Calingasta

La agenda de Karina Milei en San Juan: visita a una calera y respaldo clave al sector minero
Este jueves

La agenda de Karina Milei en San Juan: visita a una calera y respaldo clave al sector minero

Radiografía de la COVIAR: qué es, cómo se financiaba y qué era el PEVI tras la polémica resolución que lo elimina
Medida

Radiografía de la COVIAR: qué es, cómo se financiaba y qué era el PEVI tras la polémica resolución que lo elimina

El Gran Hotel Provincial, emblema turístico de San Juan.
Ícono sanjuanino

Gran Hotel Provincial: los motivos detrás de la licitación desierta y el camino hacia su reapertura