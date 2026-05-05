Marco Rubio: Operación Furia Épica "ha terminado, hemos alcanzado los objetivos"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este martes que la Operación Furia Épica “ha terminado” y que se ha pasado al Proyecto Libertad, iniciativa de Washington para ayudar a los buques comerciales a atravesar el Estrecho de Ormuz.

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“La operación Furia Épica ha concluido”, dijo Rubio en conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Hemos alcanzado los objetivos de esa operación”, afirmó según reportaron las cadenas CBS News y CNN.

“El presidente (Donald Trump) notificó al Congreso que hemos concluido esa etapa de la Operación Furia Épica. ¿De acuerdo? Ahora nos centramos en este Proyecto Libertad”.

El secretario de Estado declaró a la prensa que Proyecto Libertad “no es una operación ofensiva, es una operación defensiva”, dijo Rubio.

“Lo que eso significa es muy simple: no habrá disparos a menos que nos disparen primero”, sostuvo. “Solo responderemos si somos atacados primero”.

También consideró que la capacidad de Teherán para resistir la actual campaña de presión de Estados Unidos se debe a que “no les importa que su gente esté sufriendo”.

Consultado por un periodista sobre qué cree que llevaría a Irán a negociar y a abandonar sus ambiciones nucleares, Rubio dijo: “Mire, están sufriendo un daño devastador en su economía. Usted tiene razón, no es que puedan resistir la presión; es que no les importa que su gente esté sufriendo. ¿Entiende?”.

Rubio señaló que existe una diferencia entre “‘podemos resistir la presión’ y ‘en realidad no nos importa’”.

Agregó que, si bien cree que hay funcionarios electos dentro del Gobierno de Irán que “se preocupan más que otros”, también existe otro grupo, como “los clérigos, los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), que probablemente son más inmunes a eso y se preocupan menos”.

Rubio afirmó que el tema del uranio enriquecido de Irán se está abordando en las negociaciones, aunque no especificó en qué punto se encuentran dichas conversaciones.

En tanto, pidió a los líderes de Irán que negocien con Estados Unidos el fin de la guerra.

“Ha llegado el momento de que Irán tome una decisión sensata”, dijo Rubio a los periodistas, “y obviamente no les será fácil, porque tienen una fractura en su propio sistema de liderazgo, y aparte de eso, quiero decir, los altos cargos de ese gobierno son, por decirlo suavemente, unos locos”.

Por otra parte, el funcionario afirmó que un Irán con armas nucleares sería peor que los altos precios del gas.

Al ser preguntado sobre los altos precios de la gasolina en Estados Unidos como consecuencia de la guerra, dijo que los estadounidenses están en una mejor situación que otras personas en el mundo y que las cosas serían peores si Irán tuviera un arma nuclear.

“Un Irán con armas nucleares podría hacer lo que quisiera con el estrecho, y nadie podría impedirlo”, dijo.