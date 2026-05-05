martes 5 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Sturzenegger habló tras la eliminación del aporte obligatorio a la Coviar: "Terminamos con esta aberración que tenía a la industria del vino como víctima"

Aseguró que el sector aportó 300 millones de dólares sin alcanzar las metas de exportación prometidas y celebró el fin de la contribución obligatoria en favor de la "libertad de asociación".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de la resolución que elimino el aporte obligatorio de los establecimientos vitivinícolas a la Coviar, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hizo una publicación en X y consideró a esa contribución como una aberración.

Lee además
el gobernador marcelo orrego recibio a los embajadores de australia y canada
Visita

El gobernador Marcelo Orrego recibió a los embajadores de Australia y Canadá
casacion ordena reabrir la causa por represion a jubilados y aparta a jueces federales
Justicia

Casación ordena reabrir la causa por represión a jubilados y aparta a jueces federales

“Te contamos hoy una historia increíble: la de un Estado que cobra impuestos, pero no para financiar el gasto público, sino que recauda ¡para privados! Sí lo que lees. Hoy, luego de más de 20 años, terminamos con esta aberración que tenía a la industria del vino y a todos nosotros como víctimas”, comienza el encendido descargo del funcionario nacional.

De esta manera, realiza un repaso por la historia del organismo y resaltó que el PEVI no cumplió con los fines que se habían propuesto. “Desde 2004 (¡ay kukitas!), todas las bodegas y productores del país pagaban una contribución obligatoria por elaborar, por embotellar y por vender. Sí, los tres. Pagaban por cada litro elaborado de vino y mosto, por cada litro embotellado de vino, por cada litro vendido de mosto, y por cada kilo de uva que ingresaba a los establecimientos procesadores”, expresó.

“Pero ese tributo no iba al Estado sino que iba a financiar a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), una entidad conducida por el sector privado y cuyo objetivo era implementar el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI)”, continuó.

De esta manera, subrayó que “la realidad 22 años después es que las exportaciones nunca llegaron a la marca de USD 2.000 millones anuales y la participación argentina en las exportaciones mundiales se mantiene por debajo del 2,5%, muy lejos del 10% prometido. En total entre 2004 y 2025 se le sacaron al sector (lo pagamos todos nosotros) USD 300 millones para financiar resultados que nunca llegaron”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2051635692367650862&partner=&hide_thread=false

Sturzenegger detalló que “el PEVI 2020 fue concebido, tal como surge de su propio nombre, de los fundamentos de la Ley 25.849 y de las discusiones de Diputados en 2003, con un horizonte temporal claro hasta el año 2020. Vencido ese plazo, en noviembre de 2020 el Directorio de la COVIAR dictó la Resolución 128/2020, aprobando unilateralmente una "Actualización del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI 2030)".

“Una cámara empresaria no puede financiarse con un impuesto obligatorio recaudado por el Estado. Si una bodega quiere asociarse a 'Bodegas de Argentina' o a 'Wines of Argentina' lo hace voluntariamente, sostiene a la cámara con su aporte, y si considera que no le aporta valor, se va. Eso es libertad de asociación”, agregó.

Por último, revalorizó la decisión de la administración nacional y destacó “la quita del peso del Estado sobre la industria vitivinícola”. “Sacamos al Estado de adentro de la bodega, sacamos los controles redundantes sobre el proceso productivo, y ahora también sacamos la contribución obligatoria que afectaba la competitividad del sector”, finalizó.

Temas
Seguí leyendo

Sin acuerdo entre UTA y Atap, habría medidas de fuerza en el transporte de San Juan

Iván Kadi puso primera en Caucete y ya mira al 2027

Mandan a Diputados un proyecto para limitar las zonas con subsidios al gas

COVIAR rechaza el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola y denuncia la ilegalidad de la medida oficial

Marco Rubio: operación Furia Épica "ha terminado, hemos alcanzado los objetivos"

Irá a juicio oral el gendarme que hirió gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo en 2025

Gran Hotel Provincial: los motivos detrás de la licitación desierta y el camino hacia su reapertura

Ordenan la pericia del teléfono del arquitecto que refaccionó la casa del country de Manuel Adorni

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un abogado le puso las quejas a la corte de justicia por los tratos de policias y penitenciarios
Polémica

Un abogado le puso las quejas a la Corte de Justicia por los tratos de policías y penitenciarios

Por Luz Ochoa

Las Más Leídas

Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

Imagen ilustrativa
Robo a un funcionario

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Una semana con tiempo cambiante en San Juan. El detalle de las temperaturas, día por día.
Pronóstico

Cambia el tiempo en San Juan: anuncian viento Zonda, lluvias y días fríos, todo en esta semana

El sanjuanino condenado por el abuso de su hija. Aclaración: se cubre su rostro para proteger la identidad de la víctima.
Tribunales

Condenaron a 14 años de prisión a un sanjuanino por violar a su hija en varias ocasiones

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización
Judiciales

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización

Te Puede Interesar

Cuestionan la absolución del ex comisario Padilla y los policías acusados de robo en el Depósito Judicial
Casación

Cuestionan la absolución del ex comisario Padilla y los policías acusados de robo en el Depósito Judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin acuerdo entre UTA y Atap, habría medidas de fuerza en el transporte de San Juan
Negociación salarial

Sin acuerdo entre UTA y Atap, habría medidas de fuerza en el transporte de San Juan

Rafael Lucero, durante la audiencia de este martes. Atrás, la abogada defensora María Filomena Noriega.
Violento entre rejas

Ya tenía una condena por golpear a su exmujer, volvió a atacarla en la calle y ahora pasará 6 meses en la cárcel

Viento zonda.
Clima

Alerta por Zonda en San Juan advierten por ráfagas intensas y alto riesgo de incendios

Foto: la número 12
Quiere la cima

Boca enfrenta a Barcelona de Guayaquil con el objetivo de volver al triunfo en la Copa Libertadores