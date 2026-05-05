Iván Kadi puso primera en Caucete y ya mira al 2027

El dirigente del PRO y actual presidente de la Fundación Difunta Correa, Iván Kadi, confirmó que comenzó a moverse con vistas a las próximas elecciones municipales en Caucete. Con la mira puesta en la intendencia, aseguró que “la tercera es la vencida”, en alusión a sus anteriores candidaturas en 2015 y 2023.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Kadi sostuvo que su recorrido en la gestión pública respalda su apuesta electoral. Recordó su paso por Anses Caucete durante la presidencia de Mauricio Macri y destacó su actual rol al frente de la fundación, desde donde, según afirmó, demostró una administración ordenada de los recursos.

Embed - Ivan Kadi on Instagram: "Bermejo tiene futuro. Bermejo renace. Más allá de la fe que nos convoca en el Santuario de San Expedito, hay un pueblo que late y que sueña con crecer. Hoy entregamos nuevos equipos de fútbol para los chicos y avanzamos con las mejoras en la sede vecinal. Queremos que cada joven de Bermejo sienta orgullo de su lugar y tenga las herramientas para desarrollarse aquí. Con salud, energía y trabajo en equipo, estamos transformando a Bermejo en el orgullo productivo de todo Caucete. ¡Sigamos trabajando con fuerza! " View this post on Instagram

De esta manera, aseguró que desde hace tiempo empezó con caminatas por todo el departamento. Además de continuar con su trabajo en la Fundación.

El escenario político en el departamento comienza a reconfigurarse ante la imposibilidad de la actual intendenta, la peronista Romina Rosas, de competir por un nuevo mandato. La apertura de la sucesión activó los movimientos tanto dentro del oficialismo como en la oposición.