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Negociación salarial

Sin acuerdo entre UTA y Atap, habría medidas de fuerza en el transporte de San Juan

El gremio de choferes no logró destrabar el pago de sueldos adeudados y este miércoles presentará un plan de lucha ante la Secretaría de Trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Unión Tranviaria Automotor (UTA) y la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (Atap) no lograron llegar a un acuerdo en la reunión de este martes y el conflicto salarial se encamina a una escalada. La discusión gira en torno a los sueldos adeudados de enero y febrero, en el marco de un reclamo que los choferes vienen sosteniendo desde hace semanas.

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El malestar no es nuevo. En los últimos días, el gremio se declaró en estado de alerta por la falta de pago de diferencias salariales acordadas a nivel nacional, que incluyen varios meses y sumas ya pactadas. Incluso realizaron una movilización en el centro sanjuanino para visibilizar la situación y advertir que, si no hay respuestas, podrían avanzar con medidas que afecten el servicio.

Desde UTA sostienen que no se trata de una nueva negociación, sino de montos ya acordados que no fueron abonados, mientras que las empresas argumentan dificultades económicas y falta de asistencia para cumplir con la escala salarial vigente.

En este escenario, sin avances en la negociación con Atap, el gremio definió avanzar con un plan de lucha. Este miércoles lo presentará ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y anunciará medidas de fuerza que podrían impactar en el transporte público de San Juan.

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