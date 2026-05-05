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Violento entre rejas

Ya tenía una condena por golpear a su exmujer, volvió a atacarla en la calle y ahora pasará 6 meses en la cárcel

Es un changarín que en 2017 fue castigado por agredir a su expareja. Después retomó la relación con ella y volvió a golpearla en 2024. Estuvo prófugo, fue atrapado días atrás y este martes lo mandaron al penal de Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rafael Lucero, durante la audiencia de este martes. Atrás, la abogada defensora María Filomena Noriega.

Rafael Lucero, durante la audiencia de este martes. Atrás, la abogada defensora María Filomena Noriega.

Un changarín deberá pasar 6 meses en el penal de Chimbas por hostigar y golpear por segunda vez a su expareja. El sujeto ya tenía una condena de 2017 por agredir a esa mujer. En 2024 la atacó nuevamente y fue declarado prófugo por no presentarse ante la Justicia. Sin embargo, el jueves pasado fue atrapado en Rivadavia y este martes finalmente recibió una condena de prisión efectiva.

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El violento, y ahora condenado, es Rafael Arturo Lucero, de 42 años. El sujeto podría haber recibido una pena más dura, pero este martes aceptó un juicio abreviado y le impusieron un castigo de 6 meses de prisión efectiva por los delitos de lesiones leves y amenazas, ambos en concurso real y agravados por el vínculo y por mediar violencia de género.

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La ayudante fiscal Virginia P&eacute;rez Lloveras y el fiscal Alberto Mart&iacute;nez, de la UFI CAVIG.

La ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras y el fiscal Alberto Martínez, de la UFI CAVIG.

La condena fue el resultado del acuerdo al que arribaron su defensora, la abogada María Filomena Noriega, junto a la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras y el fiscal Alberto Martínez, de la UFI CAVIG. La jueza de garantías Celia Maldonado escuchó la exposición del Ministerio Público Fiscal antes de respaldar lo pactado por las partes y dictar sentencia.

Lucero ya cargaba con una condena de mayo de 2017, a través de la cual fue penado a 1 año de prisión de cumplimiento condicional -o sea, no fue preso-, también por el delito de lesiones contra la misma mujer. El hombre no escarmentó en ese entonces y la mujer tampoco pudo alejarse de él. Al tiempo, volvieron a convivir, pero los maltratos psicológicos y físicos continuaron dentro de la vivienda que compartían.

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La jueza de garant&iacute;as Celia Maldonado.

La jueza de garantías Celia Maldonado.

La mujer decidió terminar la relación en 2024, pero Lucero continuó hostigándola, incluso en la calle. El 9 de octubre de ese año, el sujeto encontró a la víctima en una parada de colectivos sobre avenida Benavídez, frente a la Comisaría 30ma, en Chimbas, y la atacó a golpes de puño. Unos policías vieron el episodio y salieron en persecución del sujeto hasta detenerlo.

Lucero estuvo preso unos días, pero recuperó la libertad mientras se iniciaba el proceso penal. Ahora bien, cuando lo citaron a Tribunales el 19 de mayo de 2025, Lucero no se presentó. Desde entonces fue declarado prófugo hasta que lo capturaron el jueves de la semana pasada en barrio Los Zorzales de Rivadavia. Ahí descubrieron que pesaba sobre él una orden de captura por una causa de violencia de género, proceso que tuvo que afrontar este martes y del cual salió condenado.

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