El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Ladrones dieron un golpe delictivo el fin de semana que movilizó a la Policía. Entraron en la casa de fin de semana del jefe de asesores del gobernador de la provincia. Fue en Pocito y los desconocidos rompieron una puerta para luego llevarse prendas de vestir y artefactos.

El ataque fue contra la propiedad de Rodolfo Colombo , quien actualmente se desempeña como jefe de asesores en la Casa de Gobierno de San Juan. La finca está situada en el Callejón Olivares, en Pocito, y si bien cuenta con un casero, no estaba al momento en que entraron los delincuentes.

El robo se produjo el domingo 3 de mayo. Colombo y su familia no estaban. El cuidador señaló a los policías de la Comisaría 7ma que ese día salió a las 15.30 y regresó pasadas las 20. Fue entonces cuando constató que la puerta de ingreso a la vivienda estaba forzada y que faltaban algunos efectos, como un horno eléctrico, un televisor y numerosas prendas de vestir, confirmaron fuentes del caso.

Los policías que concurrieron al lugar hicieron una inspección por los alrededores y encontraron el horno eléctrico tirado entre unos pastizales. La denuncia fue recibida en la Comisaría 7ma de Pocito, pero el caso es investigado por los policías de la Brigada de Investigaciones Sur, bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad.