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Tenencia ilegal

Condenaron a un joven que dormía con la pistola abajo del colchón en Rivadavia

Leandro Esteban Ortiz recibió dos años de prisión condicional tras un allanamiento en el barrio Nuevo Cuyo donde hallaron una pistola 9 milímetros escondida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
arma en Rivadavia

Un joven fue condenado en Rivadavia por tenencia ilegal de un arma de fuego de guerra, luego de que la Policía encontrara una pistola oculta debajo de un colchón durante un operativo realizado a fines de abril. Se trata de Leandro Esteban Ortiz, quien recibió una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional tras acordar un juicio abreviado con la fiscalía.

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La investigación estuvo a cargo de la fiscal Yanina Galante junto a la ayudante fiscal Milagros Verón. Como parte de la resolución judicial, el acusado deberá cumplir una serie de reglas de conducta impuestas por la Justicia.

El hecho se remonta al lunes 27 de abril, alrededor de las 8:35, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones llevaron adelante allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Nuevo Cuyo, con la presencia de veedores judiciales y por orden del Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.

Durante el procedimiento, los uniformados requisaron dos domicilios. En la casa de Ortiz encontraron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, de color negro, que estaba escondida dentro de una caja de madera debajo de un colchón. El joven fue detenido en el lugar.

En paralelo, en otra vivienda vinculada a la investigación, donde reside Fabián Arrieta, los efectivos hallaron otra pistola, además de dos miras telescópicas y cartuchos de distintos calibres, entre ellos 7,62, 9 milímetros y .22, también ocultos bajo un colchón. Arrieta fue aprehendido, aunque su situación judicial no fue incluida en esta resolución.

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