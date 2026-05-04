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Judiciales

Hombre quemado en Capital: sobreseyeron a "Pampita" y condenaron a sus dos cómplices

La audiencia se iba a realizar el jueves, pero por problemas de notificaciones se pasó para este lunes. La Fiscalía los responsabilizó por el delito de lesiones graves; estos habían empezado a ser investigados por tentativa de homicidio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Álvarez, Pampita y Brisa Mallea.

Álvarez, "Pampita" y Brisa Mallea.

La causa del hombre que fue quemado con alcohol en las inmediaciones de la Terminal, en Capital, tuvo fin este lunes 4 de mayo tras unos meses de investigación. Ahora se realizó la audiencia de juicio abreviado y sobreseimiento.

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En primer lugar Sofía Alanís, más conocida como “Pampita”, fue sobreseída finalmente tal como adelantó este diario. Con la prueba recolectada por el MPF representado por el fiscal Francisco Pizarro no se ha comprobado que fue parte de ataque y al no ser una responsable del incidente solicitó el sobreseimiento. La defensa oficial Sandra Leveque -representante de “Pampita”- no se opuso y finalmente, el juez Diego Sanz dio a lugar.

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Una situación distinta es la de Hernán “Pata de Mono” Álvarez y Brisa Mallea, quienes aceptaron ser condenados en un juicio abreviado.

La pareja sí fue señalada y vista por testigos como los atacantes, por tal razón ellos quedaron en la mira. El fiscal expresó que no se comprobó que su intención fue de matar, y por tal razón pidió el cambio de calificación a lesiones graves (el damnificado se iba a recuperar en un lapso de 90 días aproximadamente.

Álvarez Maturano fue el más más complicado en este acuerdo porque al tener una condena previa (del 2019 de Flagrancia) la pena debía ser efectiva. Por tal razón fue sentenciada a 1 año y 2 meses de prisión efectiva que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

Su pareja, Mallea, sí recuperó la libertad pero sentenciada con la mismo monto de pena pero de prisión condicional por ser penalmente responsable del delito de lesiones graves.

Cabe destacar que Álvarez dijo ser un paciente psiquiátrico por un retraso mental leve y que estaba siendo medicado, pero que hace mucho no iba a hacerse atender al Hospital Marcial Quiroga. A pesar de esta situación, el médico que hizo el examen mental obligatorio confirmó que sí comprende la criminalidad de los actos, que tiene un discurso coherente y un juicio crítico conservado.

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