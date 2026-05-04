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En Rawson

Quiso robar una jaula con un pájaro y un inodoro, y la Policía lo salvó de que lo lincharan los vecinos

Ocurrió durante la mañana del domingo. Vecinos lograron reducir al sospechoso y efectivos policiales intervinieron para resguardarlo y detenerlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La jaula que intentó robar el sujeto de 31 años, que casi es linchado por vecinos de Rawson y terminó detenido.

La jaula que intentó robar el sujeto de 31 años, que casi es linchado por vecinos de Rawson y terminó detenido.

Un hombre de 31 años fue detenido durante un hecho flagrante en Rawson luego de intentar sustraer una jaula con un pájaro y dejar abandonado un inodoro en el pasillo de una vivienda. La rápida intervención de la Policía Comunal evitó que fuera agredido por vecinos que intentaban lincharlo.

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Según informó la Policía Comunal de Rawson, el hecho ocurrió ayer domingo alrededor de las 10:05 en calle España, al sur de Agustín Gómez, en el marco de recorridas de prevención.

El procedimiento se inició cuando, a través del equipo de comunicaciones, se solicitó colaboración para asistir a la oficial inspector Rocha, quien ya tenía a un sujeto reducido mediante una aprehensión civil. Al arribar al lugar, personal policial junto al Móvil 17, a cargo del cabo Carlos Naira, procedió a asegurar al individuo e ingresarlo al patrullero, debido a la presencia de numerosos vecinos que intentaban agredirlo.

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De acuerdo con el testimonio de las víctimas, el acusado, identificado como Rodríguez Emanuel Alexis de 31 años, habría ingresado a distintos domicilios de la zona. En el último de ellos, logró sustraer una jaula con un pájaro, mientras que dejó abandonado en un pasillo un inodoro de color blanco que también habría intentado robar previamente.

Tras advertir la situación, una de las damnificadas, junto a su sobrino, salió en busca del sospechoso y logró interceptarlo cuando circulaba en bicicleta hacia el norte por calle España. Fue entonces cuando el joven descendió de un vehículo y fue retenido hasta la llegada de los efectivos.

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En el lugar intervino el ayudante fiscal de turno, Dr. Oscar Oropel, quien dispuso la apertura del procedimiento especial de flagrancia bajo la carátula de violación de domicilio y hurto en grado de tentativa.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Comisaría 6ta, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, junto con las actuaciones correspondientes.

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