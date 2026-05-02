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Delitos contra la propiedad

Un joven sanjuanino fue acusado de robo y encubrimiento, pero lo desligaron por falta de pruebas

El sospechoso estaba sospechado de saquear una casa y comprar un estéreo robado. Estuvo preso y ahora fue desvinculado por pedido del fiscal que no pudo sostener la imputación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El traslado de Morán después de que fue detenido en agosto de 2025.

El traslado de Morán después de que fue detenido en agosto de 2025.

Un joven que estuvo preso y que fue acusado del robo en una vivienda de 9 de Julio y luego de comprar un objeto robado, terminó desvinculado por falta de prueba. El fiscal no pudo sostener la causa contra el sospechoso y, a pedido de la defensa, se vio obligado a pedir el sobreseimiento total y definitivo.

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Facundo Morán, de 25 años, quedó desvinculado de las dos causas penales, pese a que los investigadores policiales estaban convencidos de su participación en los dos hechos delictivos. Además, ya tiene antecedentes, dijeron. Aun así, el fiscal Miguel Gay, de la UFI Delitos contra la Propiedad, no reunió las pruebas suficientes y, a instancia de la abogada defensora María Filomena Noriega, se pronunció por el sobreseimiento en favor del muchacho domiciliado en 9 de Julio. El joven estuvo preso unos días en julio de 2025 y luego fue liberado, pero después volvió a ser detenido en agosto por el segundo hecho, aunque finalmente recuperó la libertad.

El primer hecho ocurrió el 6 de julio de 2025, cuando un señor, de apellido Núñez denunció que, entre las 10:00 y las 20:00, desconocidos ingresaron a su vivienda en Ruta 20, a la altura del kilómetro 12, en el departamento 9 de Julio, tras violentar una ventana trasera. Del interior sustrajeron un televisor Samsung de 43 pulgadas, una garrafa, zapatillas y otros objetos. Durante un patrullaje en un descampado del Loteo Fiscal, efectivos policiales observaron a Morán junto a otro sujeto, quienes huyeron al advertir la presencia policial. En el lugar se secuestró un televisor que luego fue reconocido por el damnificado, lo que motivó la sospecha inicial sobre el joven.

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El fiscal Miguel Gay, de la UFI Delitos contra la Propiedad, y la abogada defensora María Filomena Noriega.

El fiscal Miguel Gay, de la UFI Delitos contra la Propiedad, y la abogada defensora María Filomena Noriega.

El segundo hecho se produjo el 9 de agosto de 2025, en una vivienda de Caucete, cuando una mujer denunció que un desconocido ingresó por la fuerza, la agredió con una piedra y le robó numerosos efectos, entre ellos un estéreo de automóvil. A partir de esa investigación, personal de la Brigada de Investigaciones Este realizó un allanamiento en el domicilio de Morán, en 9 de Julio, donde secuestraron un estéreo marca Booster que fue reconocido por la víctima, lo que derivó en su detención por el presunto delito de encubrimiento.

Desde la defensa, la abogada Noriega sostuvo que su asistido era ajeno a ambos hechos. En relación al primero, afirmó que Morán simplemente pasaba por el lugar cuando fue visto por la Policía, sin haber participado en el robo. Respecto al segundo episodio, explicó que el joven había adquirido el estéreo de un amigo, sin conocer que se trataba de un elemento sustraído, descartando así la existencia de dolo necesario para configurar el delito de encubrimiento.

Finalmente, el fiscal Miguel Gay concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación. En el caso del robo, entendió que el único indicio —la presencia del joven en el descampado— no estaba respaldado por otros elementos de convicción que permitieran atribuirle el hecho. En cuanto al encubrimiento, consideró que no se pudo acreditar que Morán conociera el origen ilícito del estéreo y, además, valoró su versión de que lo había recibido de un amigo. Bajo esos argumentos, y tras señalar que la investigación no podía avanzar con nuevas pruebas, solicitó al juez de garantías Guillermo Adárvez, el sobreseimiento total y definitivo del imputado.

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