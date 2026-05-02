Detención y secuestro de armas en La Bebida: uno de los acusados fue condenado

La justicia sanjuanina resolvió la situación procesal de uno de los detenidos tras los allanamientos realizados el pasado 27 de abril en la zona de La Bebida, Rivadavia. Se trata de Leandro Esteban Ortiz , quien fue condenado tras admitir su responsabilidad en la tenencia de armamento de guerra.

Procedimiento policial Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos

Detalles Allanamientos en Rivadavia: quiénes son los detenidos y en detalle qué fue lo secuestrado

El hecho se originó a las 08:35 horas, cuando personal de la Brigada de Investigaciones Oeste, junto a veedores judiciales, ejecutó órdenes de allanamiento simultáneas emitidas por el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. Los procedimientos se centraron en dos domicilios del Barrio Nuevo Cuyo .

-Domicilio de Fabián Arrieta: En su habitación, ocultos debajo del colchón, los efectivos hallaron una pistola color negro, dos miras telescópicas y proyectiles de diversos calibres (7,62 mm, 9 mm y .22). Arrieta fue aprehendido de inmediato.

-Domicilio de Leandro Ortiz: En el Lote 2541, la policía encontró dentro de una caja de madera —también oculta bajo el colchón— una pistola marca Bersa. Al no contar con la documentación correspondiente, Ortiz fue detenido en el acto.

En ambos lugares trabajó la División Criminalística, donde el perito balístico procedió al levantamiento de las armas bajo estrictos protocolos de cadena de custodia.

La fiscal Yanina Galante acreditó el delito de tenencia de arma de fuego de guerra de uso condicional. Finalmente, mediante un juicio abreviado acordado con la defensa, se resolvió: 2 años de prisión condicional.