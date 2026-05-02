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Rivadavia

Detención y secuestro de armas en La Bebida: uno de los acusados fue condenado

A pesar de haber aceptado una pena, esta fue condicional, es decir, que no irá a prisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El hecho se originó a las 08:35 horas, cuando personal de la Brigada de Investigaciones Oeste, junto a veedores judiciales, ejecutó órdenes de allanamiento simultáneas emitidas por el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. Los procedimientos se centraron en dos domicilios del Barrio Nuevo Cuyo.

-Domicilio de Fabián Arrieta: En su habitación, ocultos debajo del colchón, los efectivos hallaron una pistola color negro, dos miras telescópicas y proyectiles de diversos calibres (7,62 mm, 9 mm y .22). Arrieta fue aprehendido de inmediato.

-Domicilio de Leandro Ortiz: En el Lote 2541, la policía encontró dentro de una caja de madera —también oculta bajo el colchón— una pistola marca Bersa. Al no contar con la documentación correspondiente, Ortiz fue detenido en el acto.

En ambos lugares trabajó la División Criminalística, donde el perito balístico procedió al levantamiento de las armas bajo estrictos protocolos de cadena de custodia.

La fiscal Yanina Galante acreditó el delito de tenencia de arma de fuego de guerra de uso condicional. Finalmente, mediante un juicio abreviado acordado con la defensa, se resolvió: 2 años de prisión condicional.

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