sábado 2 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia

Violencia en Marquesado: un herido de bala tras un intento de recuperar una bici robada

Este suceso ocurrió en el interior del Barrio Sierras de Marquesado en la madrugada de este 2 de mayo. No hay detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Una noche de furia y justicia por mano propia terminó de la peor manera en Rivadavia. Lo que comenzó como el reclamo por el robo de una bicicleta derivó en un violento ataque armado que dejó a un hombre de 35 años hospitalizado.

Lee además
un nene de 4 anos jugaba en una plaza de pocito, se descompenso, lo internaron y dio positivo en cocaina
Gravísimo

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Pocito, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína
detencion y secuestro de armas en la bebida: uno de los acusados fue condenado
Rivadavia

Detención y secuestro de armas en La Bebida: uno de los acusados fue condenado

El incidente se desencadenó minutos después de la medianoche de este sábado. Según fuentes policiales, Un joven de 19 años había sufrido el robo de su bicicleta poco antes. Convencido de conocer la identidad del autor del hecho, el joven acudió al domicilio del sospechoso, ubicado en el Barrio Sierras de Marquesado, acompañado por su primo, de 35 años.

Al llegar al lugar, los damnificados increparon a los ocupantes de la vivienda. La discusión escaló rápidamente en violencia hasta que uno de los sujetos del interior del inmueble extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo directo contra los hombres. El proyectil impactó en la pierna izquierda del hombre de 35 años, quien quedó tendido en el lugar mientras los agresores se resguardaban.

Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría 38va se hizo presente en la escena. Allí constataron la gravedad de la lesión de Díaz y procedieron a solicitar asistencia médica.

El caso ha quedado bajo la órbita de la UFI Genérica, específicamente por el delito de lesiones con arma de fuego. A pesar del despliegue policial en el sector oeste del barrio, hasta el momento no se han registrado detenciones.

Temas
Seguí leyendo

Detienen a dos sujetos que llevaban gasoil en 25 de Mayo: uno tenía pedido de captura

Tragedia en Caucete: un motociclista murió tras chocar contra un auto

Previo al Día del Trabajador, a una familia de Rawson le robaron una máquina valuada en $11.000.000

Bajó del colectivo y la atacaron con un cuchillo para robarle

Violento robo en un cajero automático: atacaron a un hombre y le robaron $100.000

Intentó robar un aire acondicionado desde un techo y cayó tras una persecución

Intentó robar en una casa deshabitada, fue detenido y recibió condena condicional

Imputaron por homicidio culposo al camionero de la tragedia de Sarmiento y lo dejaron en libertad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un nene de 4 anos jugaba en una plaza de pocito, se descompenso, lo internaron y dio positivo en cocaina
Gravísimo

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Pocito, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dolor por la muerte del hombre que falleció en la tragedia de Ruta 270
Redes sociales

Dolor por la muerte del hombre que falleció en la tragedia de Ruta 270

Las picantes anécdotas de Mattar, el juez que conoce todas las faltas de los sanjuaninos hace añares video
Infracciones y algo más

Las picantes anécdotas de Mattar, el juez que conoce todas las faltas de los sanjuaninos hace añares

Las incertidumbres detrás del caso de los animales exóticos hallados en una granja de Pocito.
Caso inédito

Las incógnitas detrás de los animales del "zoológico" de Pocito: dónde están y qué podría pasar con ellos

Los alquileres, en crisis por dos datos alarmantes durante los primeros meses del 2026 en San Juan
Mercado inmobiliario

Los alquileres, en crisis por dos datos alarmantes durante los primeros meses del 2026 en San Juan

Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque
Capital Federal

Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque

Te Puede Interesar

El ARA General Belgrano yace en las aguas profundas del Atlántico. 
44 aniversario

Hundimiento del Crucero ARA General Belgrano: el testimonio de un excombatiente en primera persona y por qué marcó un quiebre en la Guerra de Malvinas

Por Guillermo Alamino
Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Pocito, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína
Gravísimo

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Pocito, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

Galería Café, un histórico que se despidió en los últimos años.
Cambios en el centro

Las panaderías y confiterías sanjuaninas que cerraron en los últimos años y el destino incierto de los inmuebles

Imagen MDZ
Lo último

Una empresa sanjuanina se quedó con la construcción de una ruta clave de Mendoza

Carrera Sprint del Gran Premio de Miami: Franco Colapinto terminó 10° y no pudo sumar puntos
Fórmula 1

Carrera Sprint del Gran Premio de Miami: Franco Colapinto terminó 10° y no pudo sumar puntos