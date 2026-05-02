Violencia en Marquesado: un herido de bala tras un intento de recuperar una bici robada

Una noche de furia y justicia por mano propia terminó de la peor manera en Rivadavia. Lo que comenzó como el reclamo por el robo de una bicicleta derivó en un violento ataque armado que dejó a un hombre de 35 años hospitalizado.

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El incidente se desencadenó minutos después de la medianoche de este sábado. Según fuentes policiales, Un joven de 19 años había sufrido el robo de su bicicleta poco antes. Convencido de conocer la identidad del autor del hecho, el joven acudió al domicilio del sospechoso, ubicado en el Barrio Sierras de Marquesado , acompañado por su primo, de 35 años.

Al llegar al lugar, los damnificados increparon a los ocupantes de la vivienda. La discusión escaló rápidamente en violencia hasta que uno de los sujetos del interior del inmueble extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo directo contra los hombres. El proyectil impactó en la pierna izquierda del hombre de 35 años, quien quedó tendido en el lugar mientras los agresores se resguardaban.

Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría 38va se hizo presente en la escena. Allí constataron la gravedad de la lesión de Díaz y procedieron a solicitar asistencia médica.

El caso ha quedado bajo la órbita de la UFI Genérica, específicamente por el delito de lesiones con arma de fuego. A pesar del despliegue policial en el sector oeste del barrio, hasta el momento no se han registrado detenciones.