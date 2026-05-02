sábado 2 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Las redes ayudaron

Detienen a dos sujetos que llevaban gasoil en 25 de Mayo: uno tenía pedido de captura

El combustible había sido robado minutos antes de una finca cercana. Quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-05-02 at 10.58.21

En un procedimiento que comenzó como una sospecha contravencional y terminó revelando un ilícito, personal policial de la Comisaría 10ma de 25 de Mayo logró la aprehensión de dos sujetos que transportaban combustible. El hecho se esclareció gracias a un empleado de la zona que reconoció los elementos sustraídos a través de las redes sociales.

Lee además
Los condenados (de izquierda a derecha): Manuel Jesús Mariño Aguirre, Jorge Luis Pizarro y Franco Daniel Riveros Pizarro.
Casuarinas

Condenan a tres hombres por amenazar a un vecino por un supuesto cobro de droga en 25 de Mayo
allanamientos por un ataque armado en 25 de mayo: hay tres detenidos
Operativo

Allanamientos por un ataque armado en 25 de Mayo: hay tres detenidos

La investigación dio un giro inesperado cuando un trabajador de la Finca Pascual, ubicada en Calle La Plata entre 5 y 6, se presentó en la sede policial tras observar una noticia en un diario digital. El hombre manifestó que, mientras navegaba por Facebook, vio una fotografía de los sujetos aprehendidos con dos bidones. Fue un detalle particular lo que confirmó sus sospechas: uno de los recipientes tenía un tapón improvisado con una bolsa y un trozo de lona, un arreglo que él mismo había fabricado tras perder la tapa original.

Al dirigirse al depósito de la finca para verificar sus sospechas, el empleado constató que personas desconocidas habían ingresado sin ejercer violencia para sustraer dos bidones llenos de gasoil, uno de 20 litros y otro de 30 litros, junto con una manguera de goma azul de dos metros de largo.

Los sospechosos fueron identificados como Raúl Franco Morales Bazán, con domicilio en el Barrio Algarrobo Verde, y Cristian Guevara Morales, residente en Villa Novoa, Rawson. Según informaron las autoridades, uno de los implicados contaba con un pedido de captura previo.

Tras la denuncia, intervino la UFI Delitos contra la Propiedad. La fiscalía dispuso que ambos individuos quedaran vinculados formalmente al legajo judicial. En cuanto a los bidones y el combustible secuestrado, se ordenó que fueran restituidos a la Finca Pascual una vez finalizadas las pericias técnicas y el reconocimiento oficial por parte del damnificado.

Temas
Seguí leyendo

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Pocito, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

Detención y secuestro de armas en La Bebida: uno de los acusados fue condenado

Violencia en Marquesado: un herido de bala tras un intento de recuperar una bici robada

Tragedia en Caucete: un motociclista murió tras chocar contra un auto

Previo al Día del Trabajador, a una familia de Rawson le robaron una máquina valuada en $11.000.000

Bajó del colectivo y la atacaron con un cuchillo para robarle

Violento robo en un cajero automático: atacaron a un hombre y le robaron $100.000

Intentó robar un aire acondicionado desde un techo y cayó tras una persecución

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un nene de 4 anos jugaba en una plaza de pocito, se descompenso, lo internaron y dio positivo en cocaina
Gravísimo

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Pocito, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dolor por la muerte del hombre que falleció en la tragedia de Ruta 270
Redes sociales

Dolor por la muerte del hombre que falleció en la tragedia de Ruta 270

Las picantes anécdotas de Mattar, el juez que conoce todas las faltas de los sanjuaninos hace añares video
Infracciones y algo más

Las picantes anécdotas de Mattar, el juez que conoce todas las faltas de los sanjuaninos hace añares

Las incertidumbres detrás del caso de los animales exóticos hallados en una granja de Pocito.
Caso inédito

Las incógnitas detrás de los animales del "zoológico" de Pocito: dónde están y qué podría pasar con ellos

Los alquileres, en crisis por dos datos alarmantes durante los primeros meses del 2026 en San Juan
Mercado inmobiliario

Los alquileres, en crisis por dos datos alarmantes durante los primeros meses del 2026 en San Juan

Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque
Capital Federal

Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque

Te Puede Interesar

El ARA General Belgrano yace en las aguas profundas del Atlántico. 
44 aniversario

Hundimiento del Crucero ARA General Belgrano: el testimonio de un excombatiente en primera persona y por qué marcó un quiebre en la Guerra de Malvinas

Por Guillermo Alamino
Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Pocito, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína
Gravísimo

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Pocito, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

Galería Café, un histórico que se despidió en los últimos años.
Cambios en el centro

Las panaderías y confiterías sanjuaninas que cerraron en los últimos años y el destino incierto de los inmuebles

Imagen MDZ
Lo último

Una empresa sanjuanina se quedó con la construcción de una ruta clave de Mendoza

Carrera Sprint del Gran Premio de Miami: Franco Colapinto terminó 10° y no pudo sumar puntos
Fórmula 1

Carrera Sprint del Gran Premio de Miami: Franco Colapinto terminó 10° y no pudo sumar puntos