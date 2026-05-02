Detienen a dos sujetos que llevaban gasoil en 25 de Mayo: uno tenía pedido de captura

En un procedimiento que comenzó como una sospecha contravencional y terminó revelando un ilícito, personal policial de la Comisaría 10ma de 25 de Mayo logró la aprehensión de dos sujetos que transportaban combustible. El hecho se esclareció gracias a un empleado de la zona que reconoció los elementos sustraídos a través de las redes sociales.

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La investigación dio un giro inesperado cuando un trabajador de la Finca Pascual, ubicada en Calle La Plata entre 5 y 6, se presentó en la sede policial tras observar una noticia en un diario digital. El hombre manifestó que, mientras navegaba por Facebook, vio una fotografía de los sujetos aprehendidos con dos bidones. Fue un detalle particular lo que confirmó sus sospechas: uno de los recipientes tenía un tapón improvisado con una bolsa y un trozo de lona, un arreglo que él mismo había fabricado tras perder la tapa original.

Al dirigirse al depósito de la finca para verificar sus sospechas, el empleado constató que personas desconocidas habían ingresado sin ejercer violencia para sustraer dos bidones llenos de gasoil, uno de 20 litros y otro de 30 litros, junto con una manguera de goma azul de dos metros de largo.

Los sospechosos fueron identificados como Raúl Franco Morales Bazán, con domicilio en el Barrio Algarrobo Verde, y Cristian Guevara Morales, residente en Villa Novoa, Rawson. Según informaron las autoridades, uno de los implicados contaba con un pedido de captura previo.

Tras la denuncia, intervino la UFI Delitos contra la Propiedad. La fiscalía dispuso que ambos individuos quedaran vinculados formalmente al legajo judicial. En cuanto a los bidones y el combustible secuestrado, se ordenó que fueran restituidos a la Finca Pascual una vez finalizadas las pericias técnicas y el reconocimiento oficial por parte del damnificado.