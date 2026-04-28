Allanamientos por un ataque armado en 25 de Mayo: hay tres detenidos

El último viernes se registró un violento episodio en una vivienda del barrio Algarrobo Verde, en el departamento 25 de Mayo, donde un grupo de personas provocó destrozos en la propiedad. De acuerdo a la investigación, al retirarse del lugar los agresores efectuaron varios disparos con armas de fuego. A partir de este hecho, la Policía de San Juan concretó en las últimas horas distintos allanamientos en la localidad de Las Casuarinas.

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Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidos tres hombres señalados como sospechosos de haber participado en el ataque: Franco Daniel Riveros Pizarro, Luis Jorge Riveros Pizarro y Manuel Jesús Mariño Aguirre, todos con domicilio en el departamento. En paralelo, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, indumentaria y alrededor de 2,4 kilos de marihuana en diversas presentaciones, como cogollos, plantas y semillas.

Según indicaron fuentes vinculadas a la causa, en uno de los domicilios también se incautaron cartuchos calibre 32 y un automóvil Ford Focus de color negro, que estaría relacionado con el hecho investigado.

Por la presencia de estupefacientes, intervino personal de la división Drogas Ilegales, mientras que la investigación quedó bajo la órbita de la UFI Genérica.