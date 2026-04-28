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Decreto 282

Avanza la privatización del Belgrano Cargas y crece la expectativa por el ramal Albardón–Jáchal

El Gobierno definió el destino de los fondos de la privatización del Belgrano Cargas y avanza con nuevas concesiones. Crece la expectativa en San Juan por la reactivación del tren San Martín, clave para el desarrollo minero.

Por Elizabeth Pérez
El ramal A7 del tren Belgrano llegaba a la estación Jáchal, en el departamento norteño. (foto: Gustavo Trigo).

El ramal A7 del tren Belgrano llegaba a la estación Jáchal, en el departamento norteño. (foto: Gustavo Trigo).

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la privatización del Belgrano Cargas y Logística SA y dejó en claro cómo se utilizarán los fondos que surjan del proceso. A través del decreto 282/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, estableció que lo recaudado por la venta de material rodante será destinado a un fideicomiso para financiar obras ferroviarias.

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La medida difundida hoy marca el ingreso del proceso en su etapa final: no solo se definió el destino del dinero, sino también las reglas para la valuación de los activos -a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación- y las condiciones que deberán cumplir las futuras concesiones privadas.

El esquema contempla la venta de material rodante mediante remates o licitaciones, en paralelo con la concesión de las vías y terrenos asociados de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Todo bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.

Un dato clave: la plata no va a las empresas

Uno de los puntos más relevantes del decreto 282 es que los fondos del material rodante no quedarán en manos de los futuros operadores privados, sino que serán canalizados a un fideicomiso estatal destinado a financiar infraestructura sobre las mismas vías concesionadas.

Esto implica que el modelo apunta a una lógica mixta: operación privada, pero con inversión estructural sostenida desde un esquema financiero centralizado.

La conexión con San Juan

El avance concreto del proceso se da semanas después de que el propio Alejandro Núñez anticipara que la licitación del sistema ferroviario de cargas entraba en su fase final. De todos modos, el funcionario estimó que sería lanzada antes de fin de abril y hasta ahora eso no ha sucedido.

Pero en ese momento anticipó en exclusiva a Tiempo de San Juan un proyecto que genera alta expectativa en esta provincia: que se incluirá en la licitación del tren San Martín el ramal Albardón–Jáchal, que no opera desde hace más de 50 años. Ese corredor pertenecía al ramal Belgrano y será “retrochado” al San Martin que tiene vías más anchas.

El plan oficial es que ese corredor vuelva a funcionar con un objetivo claro: dar soporte logístico a las futuras minas de cobre del norte sanjuanino, especialmente al desarrollo de proyectos como Vicuña y Los Azules, que comienzan a perfilarse en la provincia.

Mientras la Nación define el destino de los fondos y acelera los pliegos, en la provincia la expectativa crece: el tren no es solo infraestructura, sino una pieza estratégica para bajar costos logísticos y hacer viables los grandes proyectos mineros y la economía de San Juan.

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