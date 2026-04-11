Nación confirma la reactivación del tren San Martín: todos los plazos y por qué será crucial para la minería de San Juan

Alejandro Núñez, presidente de Belgrano Cargas, confirmó que el ramal de tren Albardón–Jáchal será reconvertido e integrado al San Martín: “No veo la minería del cobre posible sin el ferrocarril”.

En un mano a mano con Tiempo de San Juan, el presidente de Belgrano Cargas, Alejandro Nuñez, confirmó que Argentina dará un paso decisivo con la licitación del sistema ferroviario de trenes de cargas en el país antes del 30 de abril. Y que ese paso tendrá un impacto directo en San Juan.

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El plan es que, junto con la privatización de todas las líneas ferroviarias de cargas del país, el tren puede volver a recorrer el ramal Albardón - Jáchal como hace 50 años, pero esta vez para prestarle un servicio clave a la gran minería del cobre que asoma en la provincia.

"Yo definitivamente no veo que la minería, sobre todo del cobre, sea posible sin el ferrocarril", dijo Nuñez en una entrevista en profundidad con este medio en la que habló de plazos, inversiones y el modelo de operación que se implementará: todas las claves de un proyecto que puede cambiar la logística local.

El cambio clave para San Juan: Albardón–Jáchal

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El proceso licitatorio que impulsa el Gobierno nacional abarcará los tres ramales que hoy opera Belgrano Cargas: Línea Belgrano (norte y noroeste del país), Línea San Martín (clave para San Juan, conecta con Rosario y Buenos Aires) y Línea Urquiza (Litoral).

Uno de los puntos más estratégicos para San Juan dentro de todo el esquema es la incorporación del ramal Albardón–Jáchal a la línea San Martín, una decisión que redefine la logística minera en la provincia. “La puesta en valor de ese tramo Albardón–Jáchal modifica por completo el plan logístico de las empresas mineras”, dijo.

Actualmente, ese tramo pertenece a la línea Belgrano y es de trocha angosta. Nuñez confirmó lo anticipado por TSJ, de que se ha decidido “retrocharlo”, es decir, adaptarlo a trocha ancha para integrarlo al sistema del San Martín que va a ser licitado, que es el que conecta directamente con los puertos de Rosario y Buenos Aires.

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“El ramal Albardón - Jáchal va a ser parte de la concesión de la línea San Martín”, aseguró Alejando Nuñez, presidente del Belgrano Cargas. “El ramal Albardón - Jáchal va a ser parte de la concesión de la línea San Martín”, aseguró Alejando Nuñez, presidente del Belgrano Cargas.

Con Albardón como cabecera actual del San Martín, la extensión hacia el norte provincial permitirá que el tren llegue a zonas donde se proyectan desarrollos clave vinculados al cobre, y permitirá tanto la llegada de insumos como sacar producción hacia los puertos.

La “última milla”: el paso que deberán hacer las mineras

Nuñez fue claro en un punto central: las empresas mineras deberán invertir en su propia conexión al sistema ferroviario: “dependiendo de dónde esté cada proyecto, las empresas van a tener que hacer la ‘última milla’”, señaló.

Este concepto hace referencia al tramo que conecta cada yacimiento con la red ferroviaria principal. Puede implicar caminos, un ramal ferroviario o incluso tramos cortos de transporte en camión hasta llegar al tren. Es decir, el ferrocarril resolverá el tramo largo -desde San Juan hasta los puertos de Rosario o Buenos Aires, pero cada proyecto deberá garantizar su propio acceso a esa red.

Cómo será la licitación y que es el “open access”

“Estamos trabajando para poder publicar los pliegos antes del 30 de abril”, indicó, aunque aclaró que depende de la revisión final del Ministerio de Economía. Una vez publicados, se abrirá una etapa de tres meses para la presentación de ofertas, seguida por el análisis, la adjudicación y una transición operativa. El objetivo es claro: “Para fin de año esperamos que exista una operación privada y sin rol del Gobierno”, dijo.

El decreto presidencial indica que habrá una verticalización del sistema, es decir, una empresa podrá administrar la infraestructura ferroviaria y/o también ser operador ferroviario. Es decir, estará permitido integrar las unidades de negocios que son administrar la infraestructura, los trenes y los talleres.

La licitación introducirá un cambio estructural en el sistema: el modelo de “open access” o acceso abierto, que está previsto por ley en Argentina. Hoy, el transporte ferroviario de cargas es monopólico. Con el nuevo esquema, habrá competencia: distintas empresas podrán operar trenes sobre la misma vía, pagando un peaje al administrador de la infraestructura.

“Se abre un mercado de operadores que compiten pagando un peaje. Hoy eso no existe. Y esto bajará el costo logístico”, explicó Nuñez. “Se abre un mercado de operadores que compiten pagando un peaje. Hoy eso no existe. Y esto bajará el costo logístico”, explicó Nuñez.

Inversiones millonarias

La licitación tendrá dos grandes componentes: un esquema de peaje con bandas (mínimos y máximos) y un plan de obras obligatorio y otro adicional. El directivo estimó un piso de 800 millones de dólares en obras obligatorias para las tres líneas, a lo que se sumará la subasta de material rodante por entre 400 y 500 millones de dólares.

Ese último dinero irá a un fideicomiso destinado exclusivamente a infraestructura. “No hay una voluntad recaudatoria, sino de poner en valor el sistema para bajar costos”, remarcó. Las concesiones serán por 50 años y los beneficiarios no pagaran ningún canon al Estado nacional.

Más carga y un negocio rentable

image El tren de cargas llegando a la estación Albardón que hoy esta operativa.

Uno de los objetivos centrales es aumentar el volumen transportado. Nuñez explicó que en la línea San Martín, se proyecta sumar 2 millones de toneladas adicionales, de las cuales al menos 1,2 millones provendrán de zonas mineras como San Juan.

De esta forma, el volumen de carga que hoy es de 4,5 millones pasará a 6.5 millones de toneladas en ese ramal.

Pero el dato clave está en la distancia: esas nuevas cargas recorrerán entre 1.200 y 1.300 kilómetros hasta los puertos, duplicando la distancia media actual que hoy ronda los 600 kilómetros al operar en las zonas de la Pampa Húmeda solamente. “En los primeros tres años se va a duplicar el volumen de toneladas-kilómetro y eso vuelve rentable el sistema”, señaló.

Interesados, financiamiento y un factor clave

El proceso ya despertó interés. Ha trascendido que un grupo extranjero de origen mexicano y un actor local, Benito Roggio, son algunos de los que siguen de cerca la licitación.

Lo que sí confirmó Nuñez es que se avanzó en la búsqueda de financiamiento internacional para los futuros interesados. De hecho, ese fue el objetivo de la presentación que hizo el Belgrano Cargas en Nueva York, en el marco de la Argentina Week. “Alguna entidad financiera ya ha hecho público su interés en financiar el proyecto”, deslizó.

Si bien el foco está puesto en el sector minero, el tren también beneficiará a otras actividades: agricultura, transporte de materias primas y cargas generales como piedra o madera.

Pero hay un factor clave: el beneficio que traerá a las economías regionales: el uso del tren evitará el deterioro de rutas, disminuirá la contaminación y reducirá la accidentología vial en la provincia.

Para Núñez este proceso es "funcional al crecimiento de la Argentina" y actuará como un acelerador del desarrollo para provincias como San Juan.