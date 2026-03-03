martes 3 de marzo 2026

Visión oficial

Del terraplén al riel: qué falta para que el tren de cargas vuelva a San Juan

El ministro Fernando Perea aseguró que la provincia cuenta con la ventaja de tener la "traza lista" y busca alternativas de financiamiento y se abre a un "nuevo juego" de inversión público-privada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tren vacío rumbo a estación Albardón. Esos vagones van vacíos para ser cargados con piedra caliza.

image

El reciente discurso del presidente Javier Milei ante el Congreso de la Nación, donde ratificó su intención de avanzar hacia la privatización y una modernización histórica del sistema ferroviario de cargas, generó un eco inmediato en San Juan. El mandatario nacional vinculó esta transformación con una revolución productiva, asegurando que el sector agropecuario y las economías regionales experimentarán un salto de escala mediante una red ferroviaria eficiente. Ante este escenario, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, Fernando Perea, recogió el guante y mostró una visión optimista. Aseguró que la provincia está en una posición de ventaja relativa para integrarse a este proceso.

La principal fortaleza que destacó el funcionario, en diálogo con Canal 13 San Juan. es que la provincia no debe empezar de cero en términos de planificación territorial. Según explicó Perea, “la traza ya está realizada”, lo que simplifica enormemente los pasos técnicos iniciales. De hecho, tren de cargas hay pero funciona al mínimo.

Para graficar el estado actual de la infraestructura ferroviaria sanjuanina, el ministro recurrió a una analogía y dijo que “es como decir que una huella está y falta el pavimento". En este sentido, detalló que aunque los elementos estructurales básicos como “todo lo que es terraplenes y paso de badenes está realizado”, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento han dejado su marca, por lo que “habría que hacer el tema de las vías y ponerlas en funcionamiento”.

image

El objetivo central de esta reactivación es darle una logística competitiva al sector más dinámico de la economía local. Perea sostuvo que “el ferrocarril funcionó en todas partes del mundo y reactivar este diálogo va de la mano con la provincia de San Juan en el tema minería”. Desde su perspectiva, contar con el tren operativo representaría “otra vía para trabajar en conjunto con la minería”, facilitando el transporte de grandes volúmenes de carga que hoy dependen exclusivamente de las rutas.

La urgencia por recuperar la conectividad ferroviaria responde también al avanzado estado de deterioro de las rutas nacionales, debido a la falta de mantenimiento que es responsabilidad de Milei pero se niega a cumplir, por lo que el ministro insistió en que “de alguna u otra manera hay que darles una solución a las rutas de la provincia” para que el turismo y la producción puedan circular con seguridad.

En cuanto a la ejecución y el financiamiento de una obra de tal magnitud, Perea reconoció que el contexto económico actual exige flexibilidad y creatividad administrativa. El funcionario describió el escenario actual como “un juego nuevo para todos”, subrayando que el gobierno provincial se encuentra “abierto absolutamente para todo” en términos de buscar alternativas que no dependan exclusivamente del presupuesto nacional. Entre las posibilidades que se barajan, mencionó el trabajo conjunto con el Ministerio de Minería y equipos técnicos para evaluar si la reconstrucción de la traza puede ser financiada por “una empresa (minera), Nación o Provincia”, o incluso integrar estos trabajos a proyectos ya en puerta como la Ruta 40 Norte.

La decisión política del gobernador es priorizar estas soluciones de conectividad, entendiendo que la infraestructura es el soporte necesario para el desarrollo. Perea remarcó que “hay una decisión política del gobernador” de avanzar en estos proyectos para que las rutas y las vías estén en condiciones de ser utilizadas por todos los sectores. Aunque reconoció que las vías actuales en muchos tramos están “deterioradas u obsoletas”, el ministro confía en que el avance de la tecnología permitirá una modernización efectiva si existe la voluntad y el financiamiento, concluyendo que si la reactivación del tren “se logra dar, que se tome con conciencia y que sea una realidad, bienvenido sea para la minería de San Juan”.

