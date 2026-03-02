Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

Un robo tipo arrebato terminó de la peor manera para una mujer de 24 años que estaba embarazada. Ocurrió en Concepción , más precisamente en la intersección de calles Tucumán y Piedra Buena.

La joven cursaba dos meses y medio de embarazo cuando fue abordada por un ladrón alrededor de las 15 de este lunes. El delincuente le dio una piña en el abdómen a la víctima para sacarle el celular y se dio a la fuga.

Producto de la agresión, la embarazada comenzó a sangrar y fue trasladada al Sanatorio Argentino, donde los médicos le confirmaron que había perdido al bebé.

Ahora, la Policía investiga lo ocurrido para dar con el delincuente que podría haber quedado registrado en las cámaras de seguirdad de la zona, pero por el momento no hay ningún detenido.