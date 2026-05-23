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Capital

Violento asalto en el centro: atan a una pareja y los golpean en busca de dinero

Los atacantes fueron dos y huyeron sin nada de valor hasta lo que dijeron los investigadores. Es que en medio del atraco un familiar llegó a la vivienda y estos aprovecharon para darse a la fuga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una pareja vivió momentos de terror en pleno centro sanjuanino tras ser víctima de un brutal asalto en su vivienda. Si bien el robo terminó frustrado y los delincuentes no lograron llevarse ningún botín, el nivel de violencia ejercido contra las víctimas fue alto.

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Según informaron fuentes policiales y judiciales, el violento episodio ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, entre Aberastain y Caseros. Dos delincuentes encapuchados lograron ganar el interior de la propiedad tras violentar una ventana del fondo, una maniobra que luego fue constatada por los peritos de la fuerza.

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Una vez adentro, los malvivientes sorprendieron a los moradores. Con el firme objetivo de encontrar una presunta suma de dinero, los atacantes ataron a la pareja y les propinaron golpes en la cabeza para exigirles la entrega del efectivo.

A pesar de la saña con la que actuaron los delincuentes, la pesadilla terminó de manera abrupta gracias a un factor inesperado que interrumpió el plan criminal.

Mientras se estaba produciendo el atraco, un familiar de las víctimas llegó a la vivienda de imprevisto. Al notar la presencia de esta tercera persona, los ladrones se vieron cercados y decidieron abortar la misión: huyeron rápidamente por el mismo lugar por el que habían ingresado, sin poder llevarse ningún objeto de valor.

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El caso ya se encuentra bajo investigación para dar con el paradero de los asaltantes. En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, recolectando huellas y evidencias en la ventana dañada y en el interior del inmueble.

La causa judicial quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que coordina las tareas en conjunto con las brigadas policiales y el personal de la comisaría jurisdiccional para analizar cámaras de seguridad de la zona que permitan identificar a los autores del violento hecho.

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