Violento asalto en el centro: atan a una pareja y los golpean en busca de dinero

Una pareja vivió momentos de terror en pleno centro sanjuanino tras ser víctima de un brutal asalto en su vivienda. Si bien el robo terminó frustrado y los delincuentes no lograron llevarse ningún botín, el nivel de violencia ejercido contra las víctimas fue alto.

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Según informaron fuentes policiales y judiciales, el violento episodio ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, entre Aberastain y Caseros . Dos delincuentes encapuchados lograron ganar el interior de la propiedad tras violentar una ventana del fondo, una maniobra que luego fue constatada por los peritos de la fuerza.

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Una vez adentro, los malvivientes sorprendieron a los moradores. Con el firme objetivo de encontrar una presunta suma de dinero, los atacantes ataron a la pareja y les propinaron golpes en la cabeza para exigirles la entrega del efectivo.

A pesar de la saña con la que actuaron los delincuentes, la pesadilla terminó de manera abrupta gracias a un factor inesperado que interrumpió el plan criminal.

Mientras se estaba produciendo el atraco, un familiar de las víctimas llegó a la vivienda de imprevisto. Al notar la presencia de esta tercera persona, los ladrones se vieron cercados y decidieron abortar la misión: huyeron rápidamente por el mismo lugar por el que habían ingresado, sin poder llevarse ningún objeto de valor.

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El caso ya se encuentra bajo investigación para dar con el paradero de los asaltantes. En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, recolectando huellas y evidencias en la ventana dañada y en el interior del inmueble.

La causa judicial quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que coordina las tareas en conjunto con las brigadas policiales y el personal de la comisaría jurisdiccional para analizar cámaras de seguridad de la zona que permitan identificar a los autores del violento hecho.