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Desestimación de una causa

Acusaron a una mujer de abusar de la hija de su pareja y sólo le había pasado una crema

La causa fue iniciada en diciembre pasado. La mamá de la nena denunció que la actual mujer de su exmarido habría manoseado a la pequeña. El fiscal ahora archivó el expediente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un mal entendido llevó a que una mujer fuera investigada por el presunto abuso sexual de la hija de su pareja, cuando no había nada. La causa se inició en diciembre último a raíz de la denuncia de la madre de nena. Sin embargo, el fiscal ahora desestimó la acción penal debido a que la pequeña declaró que la pareja de su papá sólo le había puesto una crema por las paspaduras.

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El hecho era llamativo. Casi en la totalidad de las causas por delitos sexuales contra menores los acusados son varones y en este caso se trataba de una mujer, cuyas iniciales son A.C.T., revelaron fuentes judiciales. La denuncia la realizó la mamá de una niña de 6 años, el 30 de diciembre último y en su presentación aseguraba que la pequeña había dicho que “la novia de su papá” la tocó en sus partes íntimas y le hizo doler. Supuestamente, todo eso sucedió después de que ella se bañó.

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El fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI, y la abogada defensora María Filomena Noriega.

El fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI, y la abogada defensora María Filomena Noriega.

La madre de la nena relató que luego concurrió al Centro de Salud Alfonso Barassi en Capital y le contó de la situación a una pediatra, quien la derivó al Hospital Marcial Quiroga con orden de internación. Luego, desde este último nosocomio llamaron a la UFI ANIVI y dieron intervención a la fiscal de turno por un hecho que, en apariencia, era un caso de abuso sexual.

En ese entonces, una fiscal de la UFI ANIVI solicitó medidas de pruebas y de protección para la niña y su madre. Fue así que el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli ordenó a A.C.T. la prohibición de acercamiento a la denunciante y a la pequeña por el plazo de tres meses, en un radio no menor de 500 metros, y dispuso que se le tomara declaración a la pequeña a través de Cámara Gesell. Mientras tanto, la sospechosa junto con su defensora, la abogada María Filomena Noriega, se pusieron a disposición de la Justicia y afirmaron que todo era un mal entendido.

La entrevista videograbada de la nena con las profesionales de la ANIVI se realizó con presencia del fiscal Mariano Juárez Prieto, la abogada Noriega y el juez Meglioli, pero no arrojó nada de un posible delito sexual. Al contrario, según fuentes judiciales, la pequeña no hizo referencia a ningún hecho de connotación sexual y señaló que la pareja de su papá sólo le pasó una crema por las paspaduras.

En lo demás, la fiscalía no encontró testimonios ni pruebas que sostuvieran la denuncia. Fue así que el fiscal Juárez Prieto dio por concluida todas las medidas de prueba y desistió de continuar con la acción penal contra A.C.T. Así se lo comunicó al juez para dar por cerrado el caso.

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