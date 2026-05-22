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Tiempo en Mendoza

Michetti, sobre Orrego: "Es una gran persona y un gran gobernador"

La exvicepresidenta de la Nación elogió al mandatario sanjuanino tras el lanzamiento de “Un paso más” en Mendoza. Destacó su perfil de gestión, aseguró que “lo ven muy bien” dentro del PRO local y evitó hablar de candidaturas rumbo al 2027.

Por Ana Paula Gremoliche
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La exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, elogió al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, durante una entrevista con Tiempo de San Juan tras el lanzamiento de “Un paso más”, la plataforma política impulsada por el expresidente Mauricio Macri en Mendoza.

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“Orrego es una gran persona y un gran gobernador”, aseguró Michetti al ser consultada sobre la gestión del mandatario sanjuanino y el posicionamiento político de San Juan dentro del escenario nacional.

La dirigente del PRO contó además que mantuvo reuniones con referentes mujeres del espacio en la provincia y destacó la imagen positiva que, según afirmó, tiene el gobernador.

“Estuvimos hablando con las mujeres del PRO de San Juan y todas nos dijeron que lo ven muy bien, que es muy buena persona y muy buen gobernador”, sostuvo.

En medio de las especulaciones políticas rumbo a 2027, Michetti evitó hablar de candidaturas y remarcó que el foco actual del espacio está puesto en respaldar a los dirigentes locales.

“No sabemos si Mauricio va a ser candidato. Tampoco sé dónde voy a estar yo. No estamos pensando en eso, estamos acompañando a los candidatos de los lugares”, expresó.

La exvicepresidenta reapareció públicamente en el marco del lanzamiento de “Un paso más”, la gira nacional con la que Macri busca fortalecer al PRO y recuperar presencia territorial en distintas provincias del país.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "“Orrego es una gran persona y un gran gobernador”: la exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, habló con Tiempo de San Juan después del lanzamiento de “Un paso más”, la plataforma del expresidente Mauricio Macri. En este contexto, elogió al gobernador de San Juan y dijo que es “una gran persona”. También hizo referencia a la posibilidad de ser una alternativa en el 2027. “Estamos acompañando a los candidatos locales”, señaló. Mira más en @tiempodesanjuan #macri #orrego #tiempodesanjuan"
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