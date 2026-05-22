Michetti, sobre Orrego: "Es una gran persona y un gran gobernador"

La exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, elogió al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, durante una entrevista con Tiempo de San Juan tras el lanzamiento de “Un paso más”, la plataforma política impulsada por el expresidente Mauricio Macri en Mendoza.

Tiempo en Mendoza Michetti reapareció en el lanzamiento de Macri y pidió "pensar en el futuro"

“Orrego es una gran persona y un gran gobernador”, aseguró Michetti al ser consultada sobre la gestión del mandatario sanjuanino y el posicionamiento político de San Juan dentro del escenario nacional.

La dirigente del PRO contó además que mantuvo reuniones con referentes mujeres del espacio en la provincia y destacó la imagen positiva que, según afirmó, tiene el gobernador.

“Estuvimos hablando con las mujeres del PRO de San Juan y todas nos dijeron que lo ven muy bien, que es muy buena persona y muy buen gobernador”, sostuvo.

En medio de las especulaciones políticas rumbo a 2027, Michetti evitó hablar de candidaturas y remarcó que el foco actual del espacio está puesto en respaldar a los dirigentes locales.

“No sabemos si Mauricio va a ser candidato. Tampoco sé dónde voy a estar yo. No estamos pensando en eso, estamos acompañando a los candidatos de los lugares”, expresó.

La exvicepresidenta reapareció públicamente en el marco del lanzamiento de “Un paso más”, la gira nacional con la que Macri busca fortalecer al PRO y recuperar presencia territorial en distintas provincias del país.