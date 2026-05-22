Ratificaron oficialmente la salida de la Argentina de la OMS

La Asamblea Mundial de la Salud ratificó este viernes, de manera unánime y por consenso, el retiro definitivo de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Según se informó oficialmente, la medida tiene un efecto legal inmediato y retroactivo a partir del pasado 17 de marzo de 2026.

La confirmación del organismo internacional marca el cierre formal del proceso que el Poder Ejecutivo nacional había puesto en marcha durante el año pasado . Desde el oficialismo señalaron que este paso administrativo y diplomático “representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad del Presidente Javier Milei ” y ratifica la validez legal de la postura adoptada por el país.

A través de un comunicado difundido en X por el Canciller, Pablo Quirno, el Gobierno remarcó que el país cuenta con los recursos propios necesarios para afrontar sus políticas sanitarias de forma autónoma. “Argentina posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población”, detalló el funcionario.

Asimismo, el ministro subrayó que la salida de la estructura de la OMS no implica un aislamiento absoluto en materia sanitaria, sino un cambio de condiciones en las relaciones bilaterales y multilaterales. En ese sentido, afirmó que el país “mantiene su disposición para cooperar internacionalmente”, aunque aclararon que cualquier articulación futura se moverá estrictamente “sobre la base de criterios científicos y técnicos y con pleno respeto por la soberanía de los Estados”.

El 16 de marzo pasado, cuando inició el proceso de salida del país de la OMS, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el retiro de Argentina de la entidad sanitaria ocasionará que “sea menos segura” y que, si el país “tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS (Organización Panamericana de la Salud)”.

“Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo. La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura”, señaló entonces en una conferencia de prensa.

Por entonces, especialistas alertaron que esa decisión que tomó Milei siguiendo a Donald Trump, “no acerca a la Argentina al futuro: la aleja de la civilización”.