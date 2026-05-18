El director general de la OMS largó una seria advertencia acerca de hantavirus y ébola

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que tanto el hantavirus como el ébola reflejan “las últimas crisis” en el “mundo convulso”, a la vez que defendió reforzar la cooperación internacional y avanzar hacia sistemas sanitarios más resilientes y preparados ante futuras amenazas sanitarias

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“Desde conflictos hasta crisis económicas, pasando por el cambio climático y los recortes en la ayuda, vivimos tiempos difíciles, peligrosos y polarizadores”, expresó en la 79° Asamblea Mundial de la Salud que se lleva a cabo en la ciudad de Ginebra donde, además, dijo que el brote de hantavirus como la nueva emergencia internacional por ébola declarada en República Democrática del Congo centrarán parte de las reuniones técnicas con los Estados miembros.

El director general de la OMS además agradeció al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad del mismo país, Mónica García, por su actuación ante el brote de hantavirus detectado en el buque MV Hondius destacando la coordinación española en el desembarco y repatriación de los pasajeros.

“Por estas fechas la semana pasada, estaba en España, donde acabábamos de completar el exitoso desembarco y repatriación de los pasajeros a bordo del MV Hondius. Agradezco a Pedro Sánchez y a la ministra Mónica García Gómez, que está con nosotros hoy, por su destacado liderazgo y colaboración en respuesta al brote del virus”, aseveró.

También habló del acuerdo global de pandemias y de emergencias sanitarias

En otra parte de su discurso, Tedros defendió el acuerdo internacional sobre pandemias aprobado el pasado año por los Estados miembros y reclamó terminar el sistema de acceso a patógenos y reparto de beneficios (PABS), todavía pendiente de negociación. “El año pasado, ustedes adoptaron el Acuerdo de la OMS sobre la Pandemia, un instrumento histórico del derecho internacional de la salud”, dijo.

“Ayer (por el domingo) declaré una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al brote de ébola”, señaló al confirmar la declaración de una nueva emergencia sanitaria internacional por el brote de ébola en República Democrática del Congo, mientras que, acerca del hantavirus señaló que abordará ambos brotes “con más detalle” durante el informe técnico a los Estados miembros.

Por otro lado, reconoció: “La OMS ha atravesado un período difícil como consecuencia de los recortes repentinos y drásticos en nuestra financiación”, además admitió, antes de reclamar mayores aportaciones obligatorias de los Estados miembros para garantizar “una OMS estable y resiliente” y defendió la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta de los países y avanzar hacia una mayor “soberanía sanitaria”.

“Estamos invirtiendo en una infraestructura de datos moderna y hemos creado un departamento especializado”, indicó en referencia a tecnologías digitales e Inteligencia Artificial y acerca de nuevas estrategias de innovación biomédica y gestión sanitaria.

FUENTE: Agencia NA