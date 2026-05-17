Impactante choque de dos aviones militares en un show aéreo en Estados Unidos

Dos aviones militares estadounidenses chocaro n en pleno vuelo durante un espectáculo aéreo realizado en el estado de Idaho, en Estados Unidos, en un episodio que generó conmoción entre los asistentes.

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El accidente ocurrió durante el festival “Gunfighter Skies Air Show” , organizado en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home , donde las aeronaves colisionaron mientras realizaban maniobras aéreas.

Los cuatro tripulantes lograron eyectarse antes del impacto y descendieron en paracaídas, mientras equipos de emergencia acudieron rápidamente a la zona del siniestro.

“Los equipos de emergencia están en el lugar, se abrió una investigación y se brindarán más detalles cuando estén disponibles”, indicaron las autoridades que se encontraban en el espectáculo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2056153424823980339&partner=&hide_thread=false Impactante choque de dos aviones de guerra en Estados Unidos pic.twitter.com/QBZcEIPqCu — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 17, 2026

Videos grabados por espectadores mostraron el momento en que las aeronaves perdieron el control tras la colisión y comenzaron a caer envueltas en humo ante la mirada del público.

Distintos reportes indicaron que los aviones involucrados serían modelos EA-18G Growler de la Marina estadounidense, aunque las autoridades todavía no difundieron un informe oficial sobre las causas del accidente.__IP__

Tras el episodio, la base aérea suspendió el espectáculo y restringió el acceso al predio mientras avanzan las tareas de investigación y seguridad.