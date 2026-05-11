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Tragedia en calle Vidart

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito

La víctima fatal fue identificada como Alejandra Melina Bustos. El siniestro ocurrió este domingo en la intersección de Vidart y San Martín y es investigado por la UFI Delitos Especiales. En las redes sociales, familiares y amigos despidieron con profundo dolor a la joven mamá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pocito

El dolor atraviesa por estas horas a familiares, amigos y conocidos de Alejandra Melina Bustos, la joven madre que murió este domingo tras protagonizar un violento choque en Pocito. La tragedia ocurrió alrededor de las 13:10 en la intersección de calles Vidart y San Martín y ahora es investigada por la Justicia como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor.

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Según informaron fuentes judiciales y policiales, Bustos circulaba en una motocicleta 110cc por calle Vidart en sentido norte-sur. Detrás de ella iba Enrique Putelli Dávila, quien conducía un Fiat Cronos Drive. De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, el automovilista habría intentado sobrepasarla por la izquierda y, en el momento en que la motociclista giró hacia el este para ingresar a calle San Martín, impactó contra el lateral derecho del rodado menor.

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A raíz del fuerte choque, la mujer cayó violentamente sobre el asfalto y sufrió un severo golpe en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Mientras la investigación avanza bajo la órbita del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, en las redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida hacia la joven madre. Familiares y allegados expresaron su tristeza con publicaciones cargadas de dolor y conmoción.

“Vuela alto, te prometo que ni tu mamá ni tus hermanos ni mucho menos tu hijo van a estar solitos”, escribieron seres queridos de Bustos en una de las despedidas que más repercusión tuvo entre quienes la conocían.

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En el lugar del hecho trabajó personal de Subcomisaría Buenaventura Luna, efectivos de Policía Científica y la Brigada de Delitos Especiales, que realizaron las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia.

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