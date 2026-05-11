Tras el reclamo de Aballay, qué dijo Naturgy sobre los cortes de luz: "Pocito resultó ser la más afectada"

Luego del fuerte reclamo público que realizó el intendente de Pocito, Fabián Aballay , la empresa distribuidora de energía Naturgy emitió este lunes al mediodía un comunicado en el que detalló las tareas realizadas tras los temporales que afectaron a San Juan. También remarcó que el distrito “resultó ser la más afectado” por los fenómenos climáticos de la última semana.

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Si bien la firma no respondió de manera directa a las críticas formuladas por el jefe comunal, el texto difundido por la empresa hizo especial foco en los daños registrados en el departamento del Sur sanjuanino, donde el viento Zonda primero y el frente frío después provocaron severas complicaciones en la red eléctrica.

Según explicó la compañía, el temporal de viento Zonda del miércoles 6 de mayo afectó a más de 50.000 usuarios en distintas zonas del Gran San Juan, debido a la caída de postes, cableado y árboles. Además, indicaron que los equipos técnicos trabajaron “de manera ininterrumpida” en medio de condiciones meteorológicas adversas para intentar restablecer el suministro.

En ese contexto, señalaron que, a medida que se iban solucionando desperfectos en otros sectores de la provincia, cuadrillas y contratistas fueron reasignados a la Zona Sur, “donde se concentraron los daños más importantes”.

El viento Sur volvió a complicar el panorama

El comunicado también subrayó que, cuando aún se desarrollaban tareas de reparación, durante la noche del viernes volvió a registrarse otro fenómeno climático, esta vez con fuertes ráfagas de viento Sur, que impactaron nuevamente sobre instalaciones ya dañadas y sobre frentes de trabajo que estaban en plena ejecución.

“La zona de Pocito resultó ser la más afectada por ambos fenómenos meteorológicos”, expresó la empresa. Además, precisó que la estación meteorológica ubicada en ese departamento registró velocidades superiores a los 104 kilómetros por hora.

Naturgy sostuvo además que el viento Zonda registrado la semana pasada fue “el de mayor magnitud de los últimos 18 años”, situación que -según indicaron- explica el nivel de afectación sobre la infraestructura eléctrica provincial.

El reclamo de Aballay y la advertencia al EPRE

El comunicado llegó dos días después de la publicación realizada por Aballay en redes sociales, donde manifestó su enojo por la prolongación de los cortes de energía en distintos sectores del departamento.

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“Parece mentira que, luego de varios días del viento Zonda, muchos sectores del departamento estén todavía sin energía eléctrica”, había expresado el intendente, quien además exigió la “inmediata solución” del problema y adelantó que el municipio realizaría presentaciones formales ante el EPRE.

Finalmente, la empresa aseguró que durante el domingo 10 de mayo se completaron las reparaciones pendientes y se logró “la normalización total del servicio eléctrico”.