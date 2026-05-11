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En otoño

De control de semillas a rastrillado, siembra y riego, el complejo proceso para mantener verde el Eje Cívico

La Dirección de Espacios Verdes realiza tareas de mantenimiento en distintos espacios públicos de San Juan. Conocé el proceso y mirá las imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo es el complejo operativo para mantener verde el Eje Cívico de San Juan tras el impacto del otoño.

Cómo es el complejo operativo para mantener verde el Eje Cívico de San Juan tras el impacto del otoño.

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La resiembra otoñal que avanza en el Eje Cívico de San Juan es mucho más que una tarea de mantenimiento estético. Detrás del césped verde que acompaña diariamente el tránsito de miles de sanjuaninos existe un trabajo técnico y planificado que incluye análisis de semillas, control de germinación, preparación del suelo, siembra y seguimiento especializado.

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La Dirección de Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, desarrolla actualmente estas tareas en los jardines del Centro Cívico con el objetivo de preservar uno de los espacios públicos más utilizados de la provincia durante la temporada otoño-invierno.

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Los trabajos forman parte de una planificación estacional que busca mantener espacios públicos ordenados, seguros y agradables para la comunidad. En esta etapa, las tareas se concentran frente al edificio principal del Centro Cívico, aunque el operativo ya se ejecuta en distintos sectores del eje cívico provincial.

La resiembra consiste en incorporar semillas de césped de estación fría sobre el césped existente, que naturalmente entra en reposo con la llegada de las bajas temperaturas. Este procedimiento permite conservar el color verde de las superficies, reforzar la resistencia del terreno frente al tránsito constante de personas y evitar la proliferación de malezas.

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Sin embargo, el proceso comienza mucho antes de la siembra. Una de las etapas centrales es el control técnico de las semillas, realizado en el Centro Biotecnológico Insemi. Allí se analiza cada lote para determinar su pureza y su poder germinativo, dos factores claves para garantizar la calidad de la resiembra y optimizar recursos.

El procedimiento inicia con el pesaje y conteo de semillas para establecer la densidad por unidad de peso. Luego se desarrolla el análisis de pureza, donde especialistas separan impurezas o semillas de otras especies que puedan afectar el resultado final.

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Posteriormente, las semillas seleccionadas son sometidas a pruebas de germinación. Para ello, se colocan sobre papel estéril humedecido dentro de bandejas especiales que permanecen en cámaras con temperatura, humedad y luz controladas. Tras varios días de evaluación, se contabilizan las plántulas obtenidas y se analiza su desarrollo para determinar con precisión la viabilidad de cada lote.

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Una vez completada esa etapa técnica, comienzan las tareas en terreno. Las intervenciones incluyen corte bajo del césped, rastrillado del suelo, distribución de semillas y riego controlado. Posteriormente, se realiza un seguimiento especializado para asegurar una correcta germinación y consolidar el crecimiento del nuevo césped.

Desde la Dirección de Espacios Verdes explicaron que los trabajos se ejecutan por etapas y que cada sector puede demandar entre una y dos semanas, dependiendo de las dimensiones del área y las condiciones del terreno.

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Durante ese período, es habitual que las superficies intervenidas presenten un aspecto deteriorado. Lejos de tratarse de una situación anormal, forma parte del proceso natural de renovación del césped. Por esa razón, las áreas permanecen valladas y señalizadas temporalmente, solicitando a la comunidad evitar circular sobre esos espacios para favorecer el crecimiento uniforme de las nuevas especies.

El mantenimiento del Centro Cívico representa un desafío permanente debido a la intensa circulación diaria que registra el lugar. Además de concentrar gran parte de la actividad administrativa provincial, el predio funciona como uno de los principales puntos de encuentro y recreación urbana de San Juan.

En ese contexto, la resiembra otoñal se convierte en una intervención clave para sostener tanto el valor ambiental como la funcionalidad de uno de los espacios públicos más representativos de la provincia.

FUENTE: Ministerio de Infraestructura

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