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Atención vecinos de Albardón: OSSE advirtió por interrupciones en el servicio de agua potable

Obras Sanitarias trabajará en el Acueducto Alto Albardón y podría haber baja presión o falta de suministro en distintas zonas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Obras Sanitarias informó que este lunes 11 de mayo realizará tareas en las cisternas del Acueducto Alto Albardón, una intervención que impactará en el servicio de agua potable de varias zonas del departamento.

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Según precisaron, los trabajos se harán aproximadamente entre las 8 y las 17 horas. En ese lapso podrían registrarse inconvenientes en Villa San Martín, Villa San Miguel, Campo Afuera, calle Nacional, calle La Laja y sectores aledaños.

Desde la empresa pidieron a los usuarios hacer un uso responsable de la reserva del tanque domiciliario y reservar el agua potable para necesidades esenciales, como bebida, higiene y preparación de alimentos.

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