¿Qué saben los sanjuaninos sobre el escándalo de Adorni?

El escándalo que involucra al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, tuvo fuerte repercusión en los medios de todo el país. Sin embargo, en las calles de San Juan el nivel de conocimiento y las opiniones son dispares: mientras algunos siguen el caso con detalle y expresan críticas directas, otros reconocen no estar informados o tener una idea muy general de la situación.

“Vi hoy que Milei dijo que no lo iban a echar. Creo que se había quedado con una plata”, comentó una joven consultada. Otra opinó: “Le están pidiendo que declare los bienes, porque se fue de viaje a Miami con la señora con una plata que no saben de dónde la sacó”.

En tono más duro, un hombre señaló: “Es un delincuente Adorni. Este gobierno se llenó de delincuentes, ya tendría que estar procesado. Estoy arrepentido de haberlos votado”. En contraste, un señor admitió: “No tengo idea sinceramente. Sé quién es Adorni, pero ni idea”. Mientras que una mujer resumió: “De toda la vida los problemas del Gobierno”. Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tiempo Pregunta El escándalo que involucra al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito tuvo fuerte repercusión mediática en todo el país, aunque en San Juan el conocimiento sobre el caso es dispar: mientras algunos vecinos expresaron críticas y opiniones firmes sobre la situación, otros reconocieron no estar al tanto o tener poca información sobre el tema. Mirá y escuchá las opiniones Más info en @tiempodesanjuan #tiempopregunta #adorni #opinion #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

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