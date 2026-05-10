Cuáles son las empresas sanjuaninas que pelean por la remodelación edilicia del EPRE

Las empresas tendrán a su cargo la remodelación del último piso del histórico edificio que hoy ocupa Naturgy, sobre calle Mendoza. Allí el EPRE planea mudar un sector de sus oficinas y ahorrarse un alquiler.

El proceso para transformar las instalaciones del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) San Juan tiene a 4 empresas en carrera. Con la puesta en marcha de la Licitación Pública Nº 02/2026 , el organismo busca resolver la dispersión de sus oficinas técnicas y optimizar el uso de sus edificios propios. El pasado 30 de abril se realizó el acto de apertura de sobres en la sede de calle Laprida, un paso fundamental que dejó a las constructoras en carrera para adjudicarse los trabajos.

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Las empresas que pelean para hacer la readecuación edilicia son Ing. César Borrego SRL, Terusi Construcciones S.A., Senda SRL y Panacán SRL . Un dato para destacar es que todas las firmas participantes son sanjuaninas y poseen una larga trayectoria en la obra pública de la provincia. La competencia es abierta y, aunque originalmente 18 empresas habían consultado el pliego, estas cuatro son las que finalmente presentaron sus propuestas económicas para ejecutar lo que se denomina como Etapa I del plan general.

Desde el organismo, fuentes calificadas explicaron a TIEMPO DE SAN JUAN que se tomó la decisión estratégica de no fijar un presupuesto oficial previo para este concurso. La intención detrás de esta medida fue fomentar una competencia real entre las constructoras locales para obtener un precio justo de mercado y evitar que todas las ofertas se alinearan simplemente a un número de referencia. Esta obra tiene un alto valor simbólico y económico, ya que se financiará íntegramente con ahorros y recursos propios provenientes de la tasa de inspección y control, cuidando cada peso del presupuesto público.

El proceso licitatorio continuará ahora con el análisis técnico de las propuestas para asegurar que cumplan con todos los requisitos antes de la adjudicación definitiva. El objetivo de las autoridades es que los trabajos, que tienen un plazo de ejecución estimado en 180 días, permitan que el personal técnico esté instalado y trabajando de forma unificada antes de que termine el presente año. Con esta mudanza, el ente dejará de pagar aproximadamente 2.400.000 pesos mensuales en alquileres por oficinas anexas, logrando una gestión mucho más eficiente de sus recursos.

Qué obras se harán

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El proyecto consiste en la refuncionalización integral de la última planta del edificio ubicado en calle Mendoza 50 Sur, un inmueble que pertenece a la provincia a través del EPRE y que actualmente es usado por la empresa Naturgy. Los trabajos se concentrarán en el piso superior, que tiene una particular forma de anillo o corona y que quedó vacante recientemente. Allí se crearán oficinas modernas y ergonómicas para albergar a unos 12 empleados técnicos que hoy desempeñan sus tareas cruzando la calle constantemente para realizar gestiones internas. Eso implicará que por primera vez el ente de control compartirá edificio con la empresa distribuidora de energía en San Juan.

Además de las áreas de oficina, la obra incluye la creación de una sala de capacitación propia, un espacio fundamental del que el organismo carece actualmente y que servirá para la formación continua del personal. Un punto clave del diseño es que el personal del EPRE no compartirá entrada con la distribuidora de gas. Aunque compartan el mismo bloque edilicio, el acceso se realizará de forma independiente por el fondo de la sede de calle Laprida 12, mediante una escalera que conectará ambos edificios que están pegados.

Esta primera fase es solo el comienzo de un plan más ambicioso. Si el presupuesto resultante de esta licitación lo permite, para el próximo año se proyecta una segunda etapa que se centrará en mejoras estéticas y de atención al público en la sede histórica de calle Laprida. No obstante, la prioridad actual es consolidar la presencia técnica en el edificio de calle Mendoza para ganar en eficiencia operativa y comodidad laboral sin alterar el patrimonio histórico del inmueble principal, que data de antes del terremoto de 1944.