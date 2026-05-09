Los créditos hipotecarios, el gran motor que impulsó la suba de ventas de casas en San Juan durante 2026: cuánto cuestan y las zonas top

El mercado inmobiliario de San Juan atraviesa en 2026 un nuevo ciclo de actividad impulsado casi en su totalidad por el regreso y la expansión de los créditos hipotecarios . Luego de un período de incertidumbre y condiciones más restrictivas en el sistema bancario, el sector volvió a mostrar dinamismo en los primeros meses del año, con un aumento en las operaciones de compra-venta de casas y una mayor apertura del financiamiento.

Mercado inmobiliario El top 3 de las arterias con más casas en venta del centro de San Juan, los precios y la "depreciación funcional"

De acuerdo con datos de la Federación Inmobiliaria Argentina (FIRA), el repunte de la actividad fue claro entre enero y marzo. Las ventas de viviendas crecieron un 4,5% respecto del último trimestre de 2025, mientras que el segmento comercial registró un salto cercano al 30%. Dentro de ese movimiento, los créditos hipotecarios volvieron a ocupar un rol central.

El director internacional y coordinador de Estadísticas de FIRA, Iván Orozco, confirmó a Tiempo de San Juan que el mercado está siendo traccionado por una mayor flexibilización de las condiciones crediticias, especialmente por parte del Banco Nación. “Hay ventas gracias al impulso de los créditos hipotecarios que siguen flexibilizando condiciones, especialmente del Banco Nación, que tiene el 76% del mercado hipotecario del país según el último relevamiento”, señaló.

Según el informe de la entidad, alrededor del 20% de las operaciones de viviendas se concretan actualmente mediante créditos hipotecarios, y dentro de ese universo, el Banco Nación concentra la mayor parte del financiamiento. Orozco agregó que la mayoría de las operaciones se ubican entre los 90.000 y 150.000 dólares, aunque existen transacciones que superan ampliamente ese rango.

En el plano local, el fenómeno también se siente con fuerza en las inmobiliarias sanjuaninas. Sonia Brunetta, de la agencia inmobiliaria Century 21, afirmó a este diario que durante este año se registró un crecimiento “exponencial” de las ventas impulsadas por créditos hipotecarios, luego de un 2025 marcado por mayores dificultades para acceder al financiamiento.

“El año pasado el scoring bancario era alto y muchas personas no podían acceder al crédito. Ahora, al flexibilizarse esas condiciones, hubo más aprobaciones”, explicó Brunetta. En ese sentido, señaló que el primer trimestre mostró un nivel de actividad sostenido, con operaciones tanto con crédito como en efectivo, especialmente en departamentos destinados a inversión. “El año pasado el scoring bancario era alto y muchas personas no podían acceder al crédito. Ahora, al flexibilizarse esas condiciones, hubo más aprobaciones”, explicó Brunetta. En ese sentido, señaló que el primer trimestre mostró un nivel de actividad sostenido, con operaciones tanto con crédito como en efectivo, especialmente en departamentos destinados a inversión.

Brunetta aseguró además que el ritmo de ventas se intensificó en los últimos meses. “Es muy importante tener en cuenta que este rubro que estaba bastante frenado el año pasado retomó con fuerza. En una semana tuve tres ventas consecutivas”, indicó.

El rol del crédito y la reactivación del mercado

El comportamiento del mercado en 2026 se apoya en una continuidad de señales que comenzaron a verse hacia fines de 2025, cuando la estabilidad cambiaria posterior a las elecciones legislativas reactivó la demanda inmobiliaria. En ese momento, las inmobiliarias ya habían detectado una recuperación en las consultas y en la aprobación de créditos, especialmente tras ajustes en las condiciones bancarias.

Desde el sector indicaron que esta tendencia se consolidó en el inicio de este año, con un mercado que volvió a mostrar movimiento luego de varios meses de cautela. La mejora en la accesibilidad al crédito, junto con tasas relativamente más estables, permitió que más familias pudieran volver a calificar para financiamiento.

Zonas más demandadas en San Juan

En cuanto a la distribución geográfica de la demanda, las zonas tradicionales del Gran San Juan siguen liderando el mercado. Según los referentes del sector, Capital, Rivadavia y Santa Lucía se ubican como las tres áreas con mayor concentración de operaciones inmobiliarias.

“Las zonas preferenciales siempre son Rivadavia, Capital y Santa Lucía. Son las tres punteras de hoy”, explicó Brunetta. En un segundo escalón aparecen sectores de Rawson y algunas áreas de Chimbas, que vienen mostrando crecimiento sostenido en los últimos años.

La elección de estas zonas está vinculada tanto a la infraestructura como al valor del metro cuadrado, que sigue siendo más elevado en el eje central del Gran San Juan. La elección de estas zonas está vinculada tanto a la infraestructura como al valor del metro cuadrado, que sigue siendo más elevado en el eje central del Gran San Juan.

Cuánto cuesta comprar una casa hoy

El mercado actual muestra una amplia dispersión de valores, aunque los referentes coinciden en ciertos rangos de referencia. El producto más demandado -casas para vivienda familiar o departamentos para inversión- se ubica principalmente entre los 80.000 y 150.000 dólares.

Sin embargo, también existen operaciones por fuera de ese promedio. “Hemos tenido ventas desde los 80.000 hasta 350.000 dólares”, detalló Brunetta, al describir la amplitud del mercado actual.

Por su parte, Orozco señaló que las operaciones relevadas por FIRA también confirman esa tendencia, con una concentración fuerte en el segmento medio, aunque con transacciones de mayor valor en zonas específicas o propiedades de mayor superficie.

Cómo acceder a un crédito hipotecario del Banco Nación y el panorama nacional

En el contexto de la reaparición de los créditos hipotecarios en el sistema financiero y la discusión sobre su alcance real, el Banco Nación mantiene vigente una línea de préstamos para la compra de la primera vivienda. Se trata de créditos ajustados por UVA, lo que implica que las cuotas se actualizan en función de la inflación, con el objetivo de mantener cierta equivalencia con el valor de un alquiler en el mercado.

La entidad financia hasta el 75% del valor del inmueble y el resto debe ser aportado por el comprador. Por ejemplo, para una propiedad de 100.000 dólares, el banco otorga hasta 75.000 dólares. En el caso de un crédito a 20 años, la cuota inicial puede ubicarse en torno a los $914.000, con ingresos requeridos superiores a los $3,6 millones para titulares y codeudores. Si el plazo se extiende a 30 años, la cuota baja a unos $808.000, aunque también se reducen los requisitos de ingresos.

El acceso a estos créditos está fuertemente condicionado por la formalidad laboral y el nivel de ingresos, lo que deja afuera a trabajadores informales o cuentapropistas. Aun así, el sistema muestra signos de reactivación: en 2025 se firmaron más de 44.000 préstamos hipotecarios en el país y, en paralelo, el 17% de las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires durante febrero de 2026 se concretaron con hipoteca, según datos del Colegio de Escribanos.