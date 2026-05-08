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Mercados

Se desploman los ADRs, liderados por Mercado Libre

Un flojo balance de la compañía desató una ola de ventas.

Por Agencia NA
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En un muy mal día para los activos argentinos, los ADRs en Nueva York sufren fuertes caídas lideradas por Mercado Libre que cede más de 12%.

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El último balance de la compañía no es del agrado de los inversores que castigan el valor de la acción.

La empresa de e-commerce finalizó el primer trimestre del año con ingresos netos por US$8.800 millones, equivalente a un crecimiento del 49% interanual.

Sin embargo, la ganancia neta culminó por debajo de las expectativas del mercado: al cierre del período de enero-marzo obtuvo US$417 millones, por debajo de los US$433 millones que estimaban los analistas.

A su vez, el margen operativo cerró en 6,9% y cayó contra el 12,9% registrado en el mismo período de 2025.

No solamente Mercado Libre, sino que el resto de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street también sufren pérdidas. Entre las de mayor caída se ubican IRSA (-5,8%) y Supervielle (-5,5%).

En tanto, el MERVAL en Buenos Aires también muestra el listado en rojo y expande su retroceso hasta el 2% (2.777.609,76 puntos). Supervielle e IRSA también encabezan las pérdidas, con -5,52% y -4,79% respectivamente.

En cambio, los títulos de la deuda ofrecen resultados favorables y el riesgo país cede hasta los 513 puntos, una baja de nueve unidades.

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