El Banco Central compró más de US$ 100 millones y las reservas superaron los US$ 46.000 millones

El Banco Central (BCRA) sumó otra jornada con compra de dólares, superior a los US$ 100 millones, y sus reservas finalizaron por encima de los US$ 46.000 millones.

Medida El Banco Central le impuso una dura sanción a una casa de cambios que vinculan con "Chiqui" Tapia

Reservas El Banco Central compró más de 400 millones de dólares y ya superó el 50% de la meta pactada para todo el año

El organismo que comanda Santiago Bausili se hizo de US$ 110 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Esta compra se ubicó como la de mayor volumen en lo que va del mes.

Desde que inició la "fase 4" del programa monetario, a comienzos del 2026, la entidad financiera lleva adquiridos US$ 7.485 millones. Así, ya completó casi las tres cuartas partes (75%) de la meta total pactada para este año.

Y es que se fijó entre los US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que, de otra manera, podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, indicó la autoridad monetaria en su informe.

A su vez, las reservas internacionales alcanzaron los US$ 46.056 millones, con un aumento diario de US$ 105 millones.