Tras el caso del presunto fraude de $2.800.000.000, las claves para evitar estafas en plataformas de inversión en San Juan

La investigación por el presunto fraude de $2.800 millones que involucra a las firmas sanjuaninas Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A. volvió a poner en foco las estafas vinculadas a plataformas de inversión. Ante este escenario, el Gobierno de San Juan cuenta con recomendaciones para advertir a la población sobre estas maniobras, que son investigadas por la Justicia provincial tras las denuncias realizadas por inversores damnificados.

¿Otra estafa piramidal? Denunciaron un fraude de más de $2.800.000.000 en una conocida agencia de inversiones de San Juan

Posible fraude La financiera denunciada por la presunta megaestafa de $2.800.000.000 adjudica el conflicto al cierre de una mina

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Nicolás Alvo y de la ayudante fiscal Silvina Putelli, luego de que más de una decena de inversores denunciaran al empresario Gustavo Omar Ahumada y a otras personas relacionadas con las firmas financieras. Según trascendió, los denunciantes aseguran que entregaron dinero para inversiones consideradas de bajo riesgo, aunque posteriormente habrían descubierto que esos fondos fueron destinados a operaciones distintas y de mayor riesgo.

En paralelo al avance de las presentaciones judiciales, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público difundió un informe para alertar sobre el crecimiento de las estafas mediante falsas plataformas de inversión, una modalidad que afecta cada vez a más sanjuaninos y que suele expandirse a través de redes sociales, grupos privados de mensajería y promesas de ganancias extraordinarias.

Cómo operan las estafas virtuales

De acuerdo al informe oficial, muchas de estas maniobras comienzan con publicaciones en Facebook, Instagram o Telegram, donde supuestos especialistas financieros ofrecen inversiones “seguras” con altos rendimientos. En otros casos, son las propias víctimas quienes, sin saberlo, recomiendan la plataforma a familiares o amigos tras recibir aparentes ganancias iniciales.

Una vez que la persona muestra interés, los estafadores la incorporan a grupos privados de WhatsApp o Telegram. Allí le indican paso a paso cómo realizar la inversión. El mecanismo suele incluir la compra de dólares y posteriormente de criptomonedas, principalmente USDT, para luego transferir esos fondos a billeteras virtuales controladas por los delincuentes.

Después de concretar la operación, las víctimas observan en aplicaciones o plataformas digitales un supuesto crecimiento de sus ganancias. Sin embargo, desde Seguridad explicaron que esos saldos son ficticios y manipulados para generar confianza y lograr que las personas inviertan aún más dinero.

Cuando finalmente intentan retirar los fondos, aparecen obstáculos inesperados: supuestos impuestos, comisiones adicionales o nuevos pagos obligatorios. En la mayoría de los casos, el dinero nunca vuelve a manos de los inversores.

Esquemas Ponzi y piramidales

Las autoridades también remarcaron que muchas de estas empresas funcionan mediante esquemas Ponzi o piramidales. En el primero, los rendimientos prometidos a antiguos inversores se pagan con el dinero aportado por nuevos participantes. En el segundo, además de invertir, las personas son incentivadas a reclutar más integrantes para sostener el sistema.

Ambos modelos dependen constantemente del ingreso de nuevos fondos y terminan colapsando cuando deja de entrar dinero, dejando importantes pérdidas económicas.

En medio del escándalo que rodea a GMI y Global Market, la preocupación creció en San Juan debido al volumen del dinero denunciado y a la cantidad de posibles damnificados que podrían sumarse en los próximos días.

Las recomendaciones para evitar caer en la trampa

Frente a este escenario, desde el Gobierno provincial aconsejaron desconfiar de plataformas que prometan ganancias rápidas o aseguradas, verificar siempre que las empresas estén registradas y reguladas por organismos oficiales y evitar transferencias de criptomonedas a desconocidos.

También recomendaron buscar opiniones independientes antes de invertir, no dejarse presionar por mensajes urgentes y consultar con profesionales o entidades reguladoras ante cualquier duda.

Finalmente, las autoridades solicitaron que quienes hayan sido víctimas de este tipo de maniobras realicen la denuncia de inmediato en la comisaría más cercana o a través del 911, con el objetivo de avanzar en las investigaciones y prevenir nuevas estafas.