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Tras el caso del presunto fraude de $2.800.000.000, las claves para evitar estafas en plataformas de inversión en San Juan

La causa que investiga un presunto fraude millonario de una financiera sanjuanina encendió nuevamente las alarmas sobre las estafas en plataformas de inversión. En medio de las denuncias y la intervención de la Justicia, el Gobierno provincial cuenta con recomendaciones sobre las principales modalidades utilizadas por los delincuentes para captar víctimas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El caso quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Nicolás Alvo y de la ayudante fiscal Silvina Putelli, luego de que más de una decena de inversores denunciaran al empresario Gustavo Omar Ahumada y a otras personas relacionadas con las firmas financieras. Según trascendió, los denunciantes aseguran que entregaron dinero para inversiones consideradas de bajo riesgo, aunque posteriormente habrían descubierto que esos fondos fueron destinados a operaciones distintas y de mayor riesgo.

En paralelo al avance de las presentaciones judiciales, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público difundió un informe para alertar sobre el crecimiento de las estafas mediante falsas plataformas de inversión, una modalidad que afecta cada vez a más sanjuaninos y que suele expandirse a través de redes sociales, grupos privados de mensajería y promesas de ganancias extraordinarias.

Cómo operan las estafas virtuales

De acuerdo al informe oficial, muchas de estas maniobras comienzan con publicaciones en Facebook, Instagram o Telegram, donde supuestos especialistas financieros ofrecen inversiones “seguras” con altos rendimientos. En otros casos, son las propias víctimas quienes, sin saberlo, recomiendan la plataforma a familiares o amigos tras recibir aparentes ganancias iniciales.

Una vez que la persona muestra interés, los estafadores la incorporan a grupos privados de WhatsApp o Telegram. Allí le indican paso a paso cómo realizar la inversión. El mecanismo suele incluir la compra de dólares y posteriormente de criptomonedas, principalmente USDT, para luego transferir esos fondos a billeteras virtuales controladas por los delincuentes.

Después de concretar la operación, las víctimas observan en aplicaciones o plataformas digitales un supuesto crecimiento de sus ganancias. Sin embargo, desde Seguridad explicaron que esos saldos son ficticios y manipulados para generar confianza y lograr que las personas inviertan aún más dinero.

Cuando finalmente intentan retirar los fondos, aparecen obstáculos inesperados: supuestos impuestos, comisiones adicionales o nuevos pagos obligatorios. En la mayoría de los casos, el dinero nunca vuelve a manos de los inversores.

Esquemas Ponzi y piramidales

Las autoridades también remarcaron que muchas de estas empresas funcionan mediante esquemas Ponzi o piramidales. En el primero, los rendimientos prometidos a antiguos inversores se pagan con el dinero aportado por nuevos participantes. En el segundo, además de invertir, las personas son incentivadas a reclutar más integrantes para sostener el sistema.

Ambos modelos dependen constantemente del ingreso de nuevos fondos y terminan colapsando cuando deja de entrar dinero, dejando importantes pérdidas económicas.

En medio del escándalo que rodea a GMI y Global Market, la preocupación creció en San Juan debido al volumen del dinero denunciado y a la cantidad de posibles damnificados que podrían sumarse en los próximos días.

Las recomendaciones para evitar caer en la trampa

Frente a este escenario, desde el Gobierno provincial aconsejaron desconfiar de plataformas que prometan ganancias rápidas o aseguradas, verificar siempre que las empresas estén registradas y reguladas por organismos oficiales y evitar transferencias de criptomonedas a desconocidos.

También recomendaron buscar opiniones independientes antes de invertir, no dejarse presionar por mensajes urgentes y consultar con profesionales o entidades reguladoras ante cualquier duda.

Finalmente, las autoridades solicitaron que quienes hayan sido víctimas de este tipo de maniobras realicen la denuncia de inmediato en la comisaría más cercana o a través del 911, con el objetivo de avanzar en las investigaciones y prevenir nuevas estafas.

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