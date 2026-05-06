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¿Otra estafa piramidal?

Denunciaron un fraude de más de $2.800.000.000 en una conocida agencia de inversiones de San Juan

Más de una decena de personas inició acciones penales contra el dueño y dos contadores de Global Market Valores. Aseguran que el local de calle Mendoza cerró y sus millonarias inversiones desaparecieron.

Por Walter Vilca
La oficina de Global Market Valores y GMI Inversores funcionaba en la calle Mendoza, al sur de avenida Libertador.

La oficina de Global Market Valores y GMI Inversores funcionaba en la calle Mendoza, al sur de avenida Libertador.

Crece el escándalo de lo que podría ser otra gran estafa con fondos de inversiones por montos que ascenderían a los 2.800.000.000 de pesos. Ya hay una docena de presentaciones judiciales. Los denunciantes aseguraron que su dinero desapareció y que el local de la firma, ubicada en pleno centro sanjuanino, cerró y no atienden los llamados.

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Las denuncias apuntan contra Gustavo Omar Ahumada, el supuesto dueño, y los contadores o administradores Pamela Domínguez y Guillermo Soria, de Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A., pero también a la firma EPYCHOST S.A.S., de acuerdo con la presentación judicial realizada por la abogada Vanesa Laciar. La letrada representa a una docena de supuestos damnificados. Otro abogado que motoriza las acciones judiciales es Marcelo Arancibia, que representa a una jubilada que perdió 100.000.000 de pesos, según expresó.

Las denuncias están en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, pero hay otras presentaciones que se realizaron en la Central de Policía. Todo ahora está en manos del fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli, aunque por ahora no se tiene información oficial. Sí señalaron que están analizando las denuncias, pero desde el lado de los posibles damnificados exigen que actúen de forma urgente para secuestrar documentación y congelar las cuentas de los responsables de estas firmas financieras.

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El cartel en la vidriera de la firma de inversores.

El cartel en la vidriera de la firma de inversores.

La oficina de Global Market Valores funciona en la planta baja del edificio de calle Mendoza 31 sur, a metros de avenida Libertador. Según los damnificados, la firma está habilitada para operar en la Bolsa de Valores y tiene una trayectoria de dos décadas. Del lado de los denunciantes contaron que eso les daba mucha confianza y respaldo legal. Así fue que entregaron su dinero para que la firma lo invirtiera en bonos o proyectos que, supuestamente, no implicaban alto riesgo, explicó Laciar.

En paralelo, según las versiones, la misma firma también habría empleado la plata de sus clientes a través de GMI Inversiones para ponerlos en fondos mutuos destinados a otras inversiones, como préstamos y acciones de alto riesgo. Lo que aseguran los posibles damnificados es que desconocían ese manejo de sus fondos.

Lo que afirman ahora es que muchos de ellos, desde hace un mes, empezaron a perder contacto con la firma y después, a través de la aplicación en la que seguían sus inversiones, descubrieron que su dinero había desaparecido. Una mujer que cobró un juicio por la expropiación de un inmueble y que puso 100.000.000 de pesos en Global Market denunció que desconocía que sus fondos fueron transferidos a una agencia de inversión de Rosario y que se quedó sin un peso, explicó el abogado Arancibia.

La fiscalía confirmó que recibieron denuncias por esta presunto fraude multimillonario, pero los damnificados exigen que tomen medidas urgentes.

En muchos casos ofrecían porcentajes de ganancias interesantes. Entre los damnificados que representa la abogada Laciar existe una empresa que perdió 2.200.000.000 de pesos en este esquema de negocios, afirmaron. Pero además figuran otros, por ejemplo, una familia que invirtió 100.000.000 y que ahora entró en la desesperación, y un trabajador que no sabe a dónde fueron a parar los 10.000.000.

Allegados al caso estimaron que el posible fraude es de alrededor de 2.800.000.000 de pesos. Mientras tanto, la oficina de Global Market Valores y GMI Inversores de calle Mendoza actualmente se encuentra cerrada. En la vidriera pusieron un cartel que dice: “Se informa que estamos atendiendo en modalidad home office”. Según contaron, solo uno de los denunciantes recibió el llamado de uno de los responsables, quien le aseguró que estaban reuniendo la plata para resolver esta situación, pero nada más.

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