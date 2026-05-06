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Gran susto

Un auto chocó con un animal en la Ruta 150 y de milagro no hubo heridos

El hecho en la zona de El Jarillal. Afortunadamente no hubo víctimas, sólo daños materiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un nuevo episodio vial se registró el martes por la noche en el departamento Iglesia, donde un automóvil terminó chocando contra un animal que se encontraba en plena ruta.

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Según publicó el medio local Eco del Viento, el incidente involucró a un Volkswagen Gol que transitaba por la Ruta 150 y, al llegar a la zona de ingreso a El Jarillal, impactó contra un animal suelto. A pesar del golpe, solo se reportaron daños en el vehículo, mientras que las personas a bordo resultaron ilesas y pudieron continuar por sus propios medios.

Con este caso, ya son tres los hechos de este tipo registrados en menos de una semana en la provincia. Durante el fin de semana, en Valle Fértil, se difundieron imágenes de un puma alimentándose al costado de la ruta de un animal que había sido atropellado previamente. En Sarmiento, un hombre mendocino de 35 años protagonizó un choque contra un caballo en la madrugada del lunes. El siniestro ocurrió cerca de la 1:00 en el cruce de las rutas 40 y 351, en las inmediaciones de Retamito.

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